SkyUp: куди і як літатиме новий український авіаперевізник

Новостворена українська авіакомпанія SkyUp здійснила свій перший рейс 21 травня 2018 року. Куди літатиме, за скільки і які перспективи у нового авіаперевізника – з'ясовували журналісти сайту "24".

Про запуск нового українського авіаперевізника заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян у грудні 2017 року. Між тим ТОВ "Авіакомпанія Скайап" було зареєстровано в Києві у червні 2016-го.

Компанія не є державною, жодні бюджетні кошти у неї не вкладалися, наголошують у Мінінфраструктури. Головним акціонером SkyUp є ТОВ "ACS-Україна", чиї власники Тетяна і Юрій Альба. Їм належить, до слова, туристичний оператор Join UP!. Керуватиме SkyUp авіаційний експерт Євген Хайнацький.

Куди літатиме SkyUp

Перельоти компанія здійснюватиме як міжнародні, так і внутрішні.

Чартерні перельоти, згідно плану на 2018 рік, здійснюватимуться з Києва, Харкова, Львова та Одеси. Всього у SkyUp нині 16 напрямків:

Анталія, Бодрум, Даламан (Туреччина), Шарм-ель-Шейх, Хургада (Єгипет), Тіват (Чорногорія), Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенеріфе, Аліканте (Іспанія), Тірана (Албанія), Ріміні (Італія), Бургас, Варна (Болгарія), Ларнака (Кіпр), Дубай (ОАЕ).

Якщо детальніше, то SkyUp просить Державну авіаційну службу України дозволити їй міжнародні маршрути з Києва – до Барселони, Ларнаки, Ріміні, Аліканте, Пальма-де-Майорки, Батумі, Бургасу, Варни, Тенеріфе, Тирани; з Харкова – в Барселону, Ларнаку, Ріміні і Бургас; зі Львова – в Барселону і Ларнаку; із Запоріжжя – в Барселону, з Одеси – в Барселону, Ріміні і Ларнаку.

Крім цього, SkyUp подала заявки для отримання прав на виконання чартерних міжнародних рейсів з Києва – до Анталії, Даламану, Бодруму, Шарм-ель-Шейху, Хургади, Тівату, Тирани, Батумі і Монастіру (Туніс); з Харкова і Львова – до Анталії, Даламану, Бодруму, Шарм-ель-Шейху, Хургади і Тівату; з Одеси – так само, крім Бодруму, з Чернівців, Вінниці, Херсону – в Анталію, а також із Запоріжжя – в Анталію, Шарм-ель-Шейх і Тіват.

Внутрішні українські рейси на регулярній основі планують запустити в кінці червня-2018. Спершу напрямків буде два: Київ – Одеса та Харків – Одеса. Але вже відомо, що SkyUp подала заявки в Державну авіаційну службу України на отримання прав на ряд маршрутів, в тому числі внутрішнього зі Львова до Одеси (крім двох вище названих).

Із 2019 року обіцяють розширити мережу маршрутів. Сприятиме цьому, в тому числі, і подальше зростання парку SkуUp, обіцяють у компанії.

Чим возитиме SkyUp

На сьогоднішній день, як розповіли у SkyUp, флот компанії складають три літаки Boeing 737 Next Generation. Два повітряних судна Boeing 737-800NG 2013 року випуску є "наймолодшими" літаками українських авіакомпаній, які здійснюють чартерні перевезення. Ще один літак Boeing 737-700NG 2002 року випуску зможуть належним чином оцінити навіть дуже вибагливі пасажири: при ємності 149 місць він має великий крок крісел і дозволяє ефективно використовувати його на регулярних рейсах і на тривалих перельотах. За дальністю польоту це повітряне судно перевищує майже на 1000 км усі існуючі в Україні середньомагістральні судна, похвалилися у SkyUp.

При цьому у березні 2018 SkyUp Airlines і корпорація Boeing підписали контракт на 624 мільйони доларів на виробництво п'яти високотехнологічних літаків серії Boeing 737 MAX. Це замовлення містить в собі два повітряних судна нового покоління Boeing 737 MAX 8 і три середньомагістральних авіалайнери Boeing 737 MAX 10. Поставка перших п'яти літаків безпосередньо з заводу в Сіетлі очікується 2023 року. Згідно з умовами контракту, передбачена опція дозамовлення ще п'яти літаків цих же моделей з аналогічними термінами поставки. Таким чином, флот авіакомпанії SkyUp Airlines в 2023-2024 роках поповниться відразу 10-ма новітніми повітряними суднами, обіцяють у компанії.

"Boeing 737 MAX 8 ємністю 189 місць дозволить нам здійснювати середньомагістральні рейси (відстань понад 5000 км), а Boeing 737 MAX 10 ємністю 230 місць забезпечить нам виконання чартерних програм на масових напрямках, таких як Туреччина, Єгипет, Іспанія тощо. Обидва типи повітряних суден мають низькі операційні витрати, що дозволить авіакомпанії істотно знизити вартість перельотів і запропонувати ринку якісний продукт за доступною ціною. Упевнені, що українці високо оцінять польоти на крилах SkyUp Airlines, а тісна співпраця з найбільшою у світі аерокос­мічною корпорацією Boeing стане вагомою конкурентною перевагою на ринку авіації України. Ми дякуємо команді Boeing за їх високу експертизу, яка допомогла нам прийняти це стратегічно важливе рішення", – розповів генеральний директор SkyUp Airlines Євген Хайнацький.

Ціни у SkyUp

Вартість польоту формуватиметься за лоу-кост моделлю, без багажу і додаткових послуг. Зокрема, заявлено, що переліт маршрутом Київ – Одеса коштуватиме від 500 грн гривень в один бік.

Функція замовлення квитків на сайті компанії на момент написання цього тексту була недоступна. Втім, там є форма "Ми повідомимо вам про початок продажів".

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