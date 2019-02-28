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      SkyUp меняет место базирования флота в Киеве

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      SkyUp Airlines меняет размещение самолетов
      SkyUp Airlines меняет размещение самолетов / Фото из открытых источников

      Самолеты украинской авиакомпании лоукостера SkyUp Airlines с 31 марта будут размещаться в Международном аэропорту "Борисполь". До этого самолеты компании находились на территории Международного аэропорта "Киев" (Жуляны) им. И. Сикорского.

      В компании такое решение объясняют тем, что уже по состоянию на сегодня международный аэропорт "Киев" справляется с тяжелыми самолетами перевозчика "на пределе своих возможностей". Также это связано с ограничениями по эксплуатации воздушных судов, которые существуют в аэропорту. Именно поэтому в компании приняли решение изменить местоположение флота.

      Читайте также: Украинский лоукостер анонсировал регулярные рейсы в ОАЭ: даты и цены

      Самолеты лоукостера будут размещаться в международном аэропорту "Борисполь", а точнее терминале F, который будет открыт после ремонта в конце марта.

      Генеральный директор компании Евгений Хайнацкий отметил, что замена аэропорта не повлияет на графики выполнения запланированных рейсов.

      Программа полетов будет выполнена по графику, пассажиры не почувствуют дискомфорта в связи с изменениями. Перенос рейсов в новый аэропорт будет происходить постепенно, о чем пассажиры будут проинформированы заблаговременно,
      – отмечают в авиакомпании.

      Что известно о лоукостер SkyUp Airlines?
      Украинская авиакомпания основана в июне 2017 года. Самолеты компании начали полеты с мая 2018 года. По состоянию на февраль 2019 года флот авиакомпании насчитывает пять воздушных судов – четыре самолета типа Boeing 737-800 NG на 189 мест и один Boeing 737-700 NG на 149 мест. Авиакомпания осуществляет рейсы как на регулярной, так и на чартерной основе. Самолеты компании осуществляют рейсы на международные и внутриукраинские направления. В 2018 году пассажиропоток SkyUp Airlines составлял 442 тысячи пассажиров.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева авиация SkyUp Новости Борисполя
      Источник: 24 Канал
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