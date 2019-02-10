Украинский лоукостер анонсировал регулярные рейсы в ОАЭ: даты и цены

Первый украинский лоукостер SkyUp запускает сезонные регулярные авиарейсы в Объединенные Арабские Эмираты – в компании рассказали детали о времени полетов и назвали стоимость билетов.

Они будут осуществляться от 2 марта до 11 мая каждую субботу, сообщает сайт авиакомпании.

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Украинский лоукост будет летать из аэропорта Харькова в аэропорт эмирата Шарджа.

Для пассажиров доступны билеты по цене 1999 гривен – пакет basic-economy с ручной кладью 7 килограмм. Кроме того, можно приобрести билеты по 5865 гривен – пакет flex-economy с ручной кладью 7 килограмм и 23 килограммами багажа с возможностью изменения даты вылета.

Отметим, бюджетная авиакомпания SkyUp также планирует запустить новые рейсы в четыре страны – Черногорию, Чехию, Албанию и Израиль. Кроме этого, компания просит увеличить количество своих еженедельных рейсов в Испанию, Грузию, Болгарию и на Кипр. Также из Киева запустят рейсы в Батуми, Ларнаки, Римини, Неаполь, Сицилию, Аликанте и Тенерифе.