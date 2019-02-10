Український лоукостер анонсував регулярні рейси в ОАЕ: дати та ціни

Перший український лоукостер SkyUp запускає сезонні регулярні авіарейси в Об'єднані Арабські Емірати – у компанії розповіли деталі про час польотів та назвали вартість квитків.

Вони здійснюватимуться від 2 березня до 11 травня щосуботи, повідомляє сайт авіакомпанії.

Читайте також: Бюджетні авіакомпанії відкривають нові маршрути з України в Європу

Український лоукост літатиме з аеропорту Харкова в аеропорт емірату Шарджа.

Для пасажирів доступні квитки за ціною 1999 гривень – пакет basic-economy з ручною поклажею 7 кілограм. Окрім того, можна придбати квитки за 5865 гривень – пакет flex-economy з ручною поклажею 7 кілограм і 23 кілограмами багажу з можливістю зміни дати вильоту.

Зазначимо, бюджетна авіакомпанія SkyUp також планує запустити нові рейси в чотири країни – Чорногорію, Чехію, Албанію і Ізраїль. Окрім цього, компанія просить збільшити кількість своїх щотижневих рейсів в Іспанію, Грузію, Болгарію і на Кіпр. Також із Києва запустять рейси до Батумі, Ларнаки, Ріміні, Неаполь, Сицилію, Аліканте і Тенеріфе.