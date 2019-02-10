22:30
10 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто врік відомого тренера. Російська манія перейменування
      Вєсті Кремля
      18:15, 9 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Що приховує Насіров. Лексика третього тисячоліття
      Вєсті.UA
      19:29, 9 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, 8 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Вибори як свято
      Згадати все
      00:50, 9 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Український лоукостер анонсував регулярні рейси в ОАЕ: дати та ціни

      89 Читать новость на русском
      Український лоукостер анонсував регулярні рейси в ОАЕ
      Український лоукостер анонсував регулярні рейси в ОАЕ / Фото з відкритих джерел

      Перший український лоукостер SkyUp запускає сезонні регулярні авіарейси в Об'єднані Арабські Емірати – у компанії розповіли деталі про час польотів та назвали вартість квитків.

      Вони здійснюватимуться від 2 березня до 11 травня щосуботи, повідомляє сайт авіакомпанії.

      Читайте також: Бюджетні авіакомпанії відкривають нові маршрути з України в Європу

      Український лоукост літатиме з аеропорту Харкова в аеропорт емірату Шарджа.

      Для пасажирів доступні квитки за ціною 1999 гривень – пакет basic-economy з ручною поклажею 7 кілограм. Окрім того, можна придбати квитки за 5865 гривень – пакет flex-economy з ручною поклажею 7 кілограм і 23 кілограмами багажу з можливістю зміни дати вильоту.

      Зазначимо, бюджетна авіакомпанія SkyUp також планує запустити нові рейси в чотири країни – Чорногорію, Чехію, Албанію і Ізраїль. Окрім цього, компанія просить збільшити кількість своїх щотижневих рейсів в Іспанію, Грузію, Болгарію і на Кіпр. Також із Києва запустять рейси до Батумі, Ларнаки, Ріміні, Неаполь, Сицилію, Аліканте і Тенеріфе.

       

      blog_ava
      Цей номер не пройде: Росія пригрозила ЄС через "Північний потік-2"
      сьогодні
      7268
      Теги: Новини України Новини політики SkyUp авіація ОАЕ
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі
      сьогодні , 22:30 "Море спокуси": рибальство з Метью Макконахі
      Юлія Ліпенцева 2
      Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:00 Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 236
      Найсмішніші меми тижня: лох Янукович, "Бляха" від Луценко, солодкий сон Трампа
      сьогодні , 20:01 Найсмішніші меми тижня: лох Янукович, "Бляха" від Луценко, солодкий сон Трампа
      3943
      Боротьба за МОЗ: чого насправді хочуть ті, кому заважає Уляна Супрун
      сьогодні , 20:00 Боротьба за МОЗ: чого насправді хочуть ті, кому заважає Уляна Супрун
      Тетяна Мартинюк 532
      Як повернути Супрун та провокації МП щодо мови богослужіння у ПЦУ – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Як повернути Супрун та провокації МП щодо мови богослужіння у ПЦУ – топ-5 відео тижня
      383
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук