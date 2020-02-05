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      SkyUp запускает рейс в Прагу из еще одного города Украины

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      SkyUp будет летать из Запорожья в Прагу / SkyUP

      Рейсов в столицу Чехии – Прагу – из украинских городов станет больше. Украинская авиакомпания SkyUp Airlines уже весной, с 29 марта, запускает еще один – из Запорожья.

      Рейсы будут летать дважды – по четвергам и воскресеньям, об этом сообщает пресс-служба украинского лоукостера.

      Знайте больше: Самолет SkyUp застрял в аэропорту Чехии – что происходит

      Стоимость билета – от 1,465 гривен в одну сторону без багажа.

      Мы продолжаем развивать нашу полетную программу из регионов. Запорожцев этим летом ждут Италия, Греция, Кипр, Грузия и Болгария. Весной и в начале лета мы запускаем рейсы в Ларнаку, Варну, Римини, Батуми и Ираклион,
      – сообщают в компании.

      Кроме того, в Чехию с помощью SkyUp можно улететь из Львова и Харькова, а в Пардубице – из Киева.

      Что надо знать об украинском SkyUp

      Это украинский лоукостер. Его зарегистрировали в июне 2017 года Киеве. Главный его акционер – ООО "ACS-Украина", чьи владельцы – Татьяна и Юрий Альба является также владельцами туристического оператора Join UP!

      В первый рейс самолет авиакомпании отправился 21 мая 2018 года. 2 октября 2018 году авиакомпания получила разрешение на полеты в Европу. Флот компании насчитывает семь самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в частности из Львова в Одессу.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Путешествия SkyUp Чехия
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