SkyUp запускає рейс в Прагу із ще одного міста України

Рейсів до столиці Чехії – Праги – з українських міст побільшає. Українська авіакомпанія SkyUp Airlines вже навесні, з 29 березня, запускає ще один – із Запоріжжя.

Рейси літатимуть двічі – по четвергах і неділях, про це повідомляє пресслужба українського лоукостера.

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Вартість квитка – від 1,465 гривень в один бік без багажа.

Ми продовжуємо розвивати нашу польотну програму з регіонів. Запоріжан цього літа також чекатимуть Італія, Греція, Кіпр, Грузія і Болгарія. Навесні та на початку літа ми запускаємо рейси до Ларнаки, Бургаса, Ріміні, Батумі та Іракліону,

– повідомляють у компанії.

Окрім того, до Чехії із допомогою SkyUp можна полетіти зі Львова та Харкова, а до Пардубіце – із Києва.

Що треба знати про український SkyUp

Це український лоукостер. Його зареєстрували у червні 2017 року Києві. Головний її акціонер – ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP!



У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія отримала дозвіл на польоти в Європу. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.