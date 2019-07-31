SkyUp відкриває нові рейси до Чехії: коли і за скільки
Тепер полетіти у Прагу можна зі Львова та Харкова, а до Пардубіце – із Києва. Український лоукостер SkyUp Airlines відкриває три нові рейси до Чехії.
Напрямки відкриваються у межах зимової польотної програми, повідомляє прес-служба лоукостера. Скористатись новими рейсами можна буде у жовтні, а квитки доступні для покупки.
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Скільки коштуватимуть квитки
Київ – Пардубіце
Вартість: від 1247 гривень
Коли: вівторок, п'ятниця, неділя
Запускається з 22 жовтня 2019 року
Харків – Прага
Вартість: від 1501 гривні
Коли: четвер, неділя
Запускається з 17 жовтня 2019 року
Львів – Прага
Вартість: від 992 гривень
Коли: четвер, неділя
Запускається з 17 жовтня 2019 року
Окрім того, із аеропорту міста Пардубіце до центру чеської столиці курсуватимуть шатли. Автобуси відправлятимуться через 30 хвилин після прибуття літака. Ціна квитка в одну сторону – 3 євро, туди і назад – 5 євро, його можна буде придбати на сайті або у аеропорту.
SkyUp – український лоукостер. Йогозареєстровали у червні 2017 року Києві. Головний її акціонер – ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP! У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія отримала дозвіл на польоти в Європу. Наразі SkyUp літає за 31 регулярним маршрутом.
Що відомо про справу SkyUp в Баришівському суді?
24 травня Баришівський районний суд Київської області позбавив ліцензії українську авіакомпанію SkyUp Airlines на перевезення пасажирів. Рішення було винесе нібито за позовом невдоволеної пасажирки. Причиною в ухвалі вказано системне невиконання зобов'язань перед клієнтами, затримка рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіаційної безпеки.
У міністерстві інфраструктури України наголосили, що ухвала є недійсною, адже ліцензію на дозвіл польотів видає та анульовує лише Державна авіаційна служба.
Також у SkyUp додали, що пасажирка, яка подала позов, не користувалась послугами авіакомпанії і фізично не могла придбати квиток на рейс Київ-Шарм-ель-Шейх, як вказує у позові, тому що такі рейси є чартерними і квитки на них не продаються.
Після того, як виявилось, що позивачка проти українського лоукостеру SkyUp фейкова, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко. Саме вона припинила дію ліцензії авіакомпанії.
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