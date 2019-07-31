SkyUp відкриває нові рейси до Чехії: коли і за скільки

Тепер полетіти у Прагу можна зі Львова та Харкова, а до Пардубіце – із Києва. Український лоукостер SkyUp Airlines відкриває три нові рейси до Чехії.

Напрямки відкриваються у межах зимової польотної програми, повідомляє прес-служба лоукостера. Скористатись новими рейсами можна буде у жовтні, а квитки доступні для покупки.

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Скільки коштуватимуть квитки

Київ – Пардубіце

Вартість: від 1247 гривень

Коли: вівторок, п'ятниця, неділя

Запускається з 22 жовтня 2019 року

Харків – Прага

Вартість: від 1501 гривні

Коли: четвер, неділя

Запускається з 17 жовтня 2019 року

Львів – Прага

Вартість: від 992 гривень

Коли: четвер, неділя

Запускається з 17 жовтня 2019 року

Окрім того, із аеропорту міста Пардубіце до центру чеської столиці курсуватимуть шатли. Автобуси відправлятимуться через 30 хвилин після прибуття літака. Ціна квитка в одну сторону – 3 євро, туди і назад – 5 євро, його можна буде придбати на сайті або у аеропорту.

SkyUp – український лоукостер. Йогозареєстровали у червні 2017 року Києві. Головний її акціонер – ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP! У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія отримала дозвіл на польоти в Європу. Наразі SkyUp літає за 31 регулярним маршрутом.

Що відомо про справу SkyUp в Баришівському суді?

24 травня Баришівський районний суд Київської області позбавив ліцензії українську авіакомпанію SkyUp Airlines на перевезення пасажирів. Рішення було винесе нібито за позовом невдоволеної пасажирки. Причиною в ухвалі вказано системне невиконання зобов'язань перед клієнтами, затримка рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіаційної безпеки.



У міністерстві інфраструктури України наголосили, що ухвала є недійсною, адже ліцензію на дозвіл польотів видає та анульовує лише Державна авіаційна служба.



Також у SkyUp додали, що пасажирка, яка подала позов, не користувалась послугами авіакомпанії і фізично не могла придбати квиток на рейс Київ-Шарм-ель-Шейх, як вказує у позові, тому що такі рейси є чартерними і квитки на них не продаються.

Після того, як виявилось, що позивачка проти українського лоукостеру SkyUp фейкова , Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко. Саме вона припинила дію ліцензії авіакомпанії.