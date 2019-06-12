Суд призупинив ліцензію українського лоукостера SkyUp: чим це загрожує

Суд позбавив ліцензії українську авіакомпанію SkyUp Airlines на перевезення пасажирів, через що існує загроза скасування усіх рейсів. Причиною в ухвалі вказано системне невиконання зобов'язань перед клієнтами, затримка рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіаційної безпеки.

Відповідну ухвалу виніс Баришівський районний суд Київської області 24 травня за позовом невдоволеної пасажирки. Вона опублікована в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Читайте також: Авіакомпанії YanAir заборонили виконувати польоти через критичні проблеми з безпекою

Наразі існує загроза, що від сьогодні, 12 червня, всі рейси авіакомпанії будуть скасовані, адже без діючої ліцензії літаки не мають права злітати.

Авіакомпанія дізналась про ухвалу суду лише через тиждень, 4 червня, та вже подала апеляцію.

Ми впевнені в тому, що щорічно мільйони пасажирів, незадоволених послугами авіакомпаній, пишуть негативні відгуки авіакомпаніям і в мережі Інтернет про те, що їх не влаштовує вибір і якість харчування на борту, некомфортні крісла, зовнішній вигляд і поведінка бортпровідників, відсутність оголошень на борту літака і багато іншого, але в правовій державі все це не може бути підставою для припинення дії ліцензії цілої авіакомпанії,

– наголошують в SkyUp.

Окрім цього, в авіакомпанії наголошують, що ліцензію на дозвіл польотів видає та анульовує лише Державна авіаційна служба.

Також у SkyUp додали, що пасажирка, яка подала позов, не користувалась послугами авіакомпанії і фізично не могла придбати квиток на рейс Київ-Шарм-ель-Шейх, як вказує у позові, тому що такі рейси є чартерними і квитки на них не продаються.

Наразі SkyUp Airlines працює у звичайному режимі, всі рейси виконуються відповідно до заявленого розкладу.

Що відомо про SkyUp?Авіакомпанія SkyUp – це український лоукост, який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. Базується у Міжнародному Аеропорту "Київ", основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.



Лоукостер вже кілька разів потрапляв у скандали через затримку рейсів. Зокрема у лютому це відчули туристи, які не могли вчасно вилетіти з аеропорту "Київ" до Єгипту.



Рейтинг пунктуальності авіакомпаній, які літають в Україну