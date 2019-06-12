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      Суд призупинив ліцензію українського лоукостера SkyUp: чим це загрожує

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      Українська авіакомпанія SkyUp Airlines може скасувати польоти
      Українська авіакомпанія SkyUp Airlines може скасувати польоти / jetphotos.com

      Суд позбавив ліцензії українську авіакомпанію SkyUp Airlines на перевезення пасажирів, через що існує загроза скасування усіх рейсів. Причиною в ухвалі вказано системне невиконання зобов'язань перед клієнтами, затримка рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіаційної безпеки.

      Відповідну ухвалу виніс Баришівський районний суд Київської області 24 травня за позовом невдоволеної пасажирки. Вона опублікована в Єдиному держреєстрі судових рішень.

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      Наразі існує загроза, що від сьогодні, 12 червня, всі рейси авіакомпанії будуть скасовані, адже без діючої ліцензії літаки не мають права злітати.

      Авіакомпанія дізналась про ухвалу суду лише через тиждень, 4 червня, та вже подала апеляцію.

      Ми впевнені в тому, що щорічно мільйони пасажирів, незадоволених послугами авіакомпаній, пишуть негативні відгуки авіакомпаніям і в мережі Інтернет про те, що їх не влаштовує вибір і якість харчування на борту, некомфортні крісла, зовнішній вигляд і поведінка бортпровідників, відсутність оголошень на борту літака і багато іншого, але в правовій державі все це не може бути підставою для припинення дії ліцензії цілої авіакомпанії,
      – наголошують в SkyUp.

      Окрім цього, в авіакомпанії наголошують, що ліцензію на дозвіл польотів видає та анульовує лише Державна авіаційна служба.

      Також у SkyUp додали, що пасажирка, яка подала позов, не користувалась послугами авіакомпанії і фізично не могла придбати квиток на рейс Київ-Шарм-ель-Шейх, як вказує у позові, тому що такі рейси є чартерними і квитки на них не продаються. 

      Наразі SkyUp Airlines працює у звичайному режимі, всі рейси виконуються відповідно до заявленого розкладу.

      Що відомо про SkyUp?Авіакомпанія SkyUp – це український лоукост, який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. Базується у Міжнародному Аеропорту "Київ", основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.

      Лоукостер вже кілька разів потрапляв у скандали через затримку рейсів. Зокрема у лютому це відчули туристи, які не могли вчасно вилетіти з аеропорту "Київ" до Єгипту. 

      авіакомпанії, лоукости
      Рейтинг пунктуальності авіакомпаній, які літають в Україну

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      Теги: Новини України авіація Судді SkyUp
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