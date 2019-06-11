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      На чому літає Володимир Зеленський: фото президентського флоту

      1060 Читать новость на русском
      Флот президента України
      Флот президента України / 24 канал

      Кожен президент, після обрання на посаду, отримає у розпорядження власний флот. Наразі парк Державного авіа підприємства "Україна" обслуговує потреби вищих посадових осіб держави. Володимиру Зеленському дістався досить сучасний флот, позбавлений техніки радянського минулого Іл-62 і Ту-134, на яких доводилося літати деяким його попередникам.

      Парт ДАП "Україна" складається з трьох літаків і одного вертольота, всі повітряні судна перебувають у власності підприємства, повідомили в Avianews.

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      Які повітряні судна входять у президентський флот:

      • Airbus A319-115.
      • Ан-148-100В.
      • Ан-74ТК-300Д.
      • Мі-8МТВ-1.

      Всі вони випущені не пізніше за 2001 рік. 

      Airbus A319

      Корпоративна версія літака A319 входить у наймасовіше сімейство авіалайнерів європейського виробництва A320. Літак можна використовувати для тривалих перельотів, наприклад, для візиту в Америку. На борт можна брати десятки людей.


      Літак A319

      Авіалайнер замовили коштом державного бюджету у часи каденції Віктора Ющенка, проте скористатися ним зміг вже його наступник – Віктор Янукович. І хоча літак випустили у 2007 році, тривалий час всередині повітряного судна встановлювали спеціальний салон.

      Салон президентського літака Airbus A319

      У мережі ширилися чутки про небачену розкіш авіалайнеру, нібито він оснащений кабінетом, залом для переговорів, спальнею і ванною кімнатою. У прес-службі Віктора Януковича цю інформацію спростували й опублікували фото салону літака, однак на світлинах було видно лише невелику частину інтер'єру.

      П'ятий президент Петро Порошенко використовував авіалайнер не лише для далеких перельотів, а й для подорожей по Україні. Наприклад, на A319 він літав з Києва до Вінниці.


      Порошенко літав президентським літаком з Києва до Вінниці

      А чинний гарант Володимир Зеленський вперше полетів президентським літаком 4 червня 2019 року у свій перший закордонний візит до Брюсселя.

      Ан-148-100В


      Літак Ан-148-100В

      В останні місяці Ан-148 використовувався для виконання внутрішніх перельотів Україною. Цей авіалайнер зібраний у 2011 році на заводі у Києві. Спочатку він був у складі "Авіаліній Антонова" і виконував рейси МАУ. Однак 26 червня 2013 уряд України своїм розпорядженням передав два серійних Ан-148 у ДАП "Україна".

      Проект передбачав зміну планування авіалайнерів, аби ті могли перевозити 66 пасажирів. Наразі у Державному реєстрі цивільних повітряних суден значиться лише один Ан-148, доля другого літака невідома. 29 травня 2019 року Володимир Зеленський відправився на Ан-148 з Борисполя до Львова, щоб відвідати шахту "Лісова" в Сокальському районі Львівської області, де в результаті аварії загинули двоє гірників.

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      Ан-74ТК-300Д

      Ан-74ТК-300Д рідко використовується для перевезення президента або інших вищих чинів держави. Реєстрація авіалайнера має цікаву історію. Літак виготовлений під час президентства Леоніда Кучми та спочатку отримав реєстрацію, що складається з його ініціалів UR-LDK. При Вікторі Ющенку реєстрацію поміняли на ініціали нового президента – UR-YVA, а при Вікторі Януковичі авіалайнера привласнили нейтральну реєстрацію UR-AWB.


      Літак Ан-74ТК-300Д

      За останні три місяці повітряне судно використовувалося один раз – 6 червня Володимир Зеленський направив літак у Тбілісі з метою забрати 10 дітей сім'ї Сусляків.

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      Мі-8МТВ-1


      Літак Мі-8МТВ-1

      Єдиний вертоліт в президентській флотилії вдає із себе модернізовану версію Мі-8. Відомо, що 17 січня 2019 Петро Порошенко відвідав Житомир у рамках туру на підтримку отримання Православною церквою України томосу про автокефалію.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Віктор Янукович Петро Порошенко авіація
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