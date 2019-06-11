На чому літає Володимир Зеленський: фото президентського флоту

Кожен президент, після обрання на посаду, отримає у розпорядження власний флот. Наразі парк Державного авіа підприємства "Україна" обслуговує потреби вищих посадових осіб держави. Володимиру Зеленському дістався досить сучасний флот, позбавлений техніки радянського минулого Іл-62 і Ту-134, на яких доводилося літати деяким його попередникам.

Парт ДАП "Україна" складається з трьох літаків і одного вертольота, всі повітряні судна перебувають у власності підприємства, повідомили в Avianews.

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Які повітряні судна входять у президентський флот:

• Airbus A319-115.

• Ан-148-100В.

• Ан-74ТК-300Д.

• Мі-8МТВ-1.

Всі вони випущені не пізніше за 2001 рік.

Airbus A319

Корпоративна версія літака A319 входить у наймасовіше сімейство авіалайнерів європейського виробництва A320. Літак можна використовувати для тривалих перельотів, наприклад, для візиту в Америку. На борт можна брати десятки людей.



Літак A319

Авіалайнер замовили коштом державного бюджету у часи каденції Віктора Ющенка, проте скористатися ним зміг вже його наступник – Віктор Янукович. І хоча літак випустили у 2007 році, тривалий час всередині повітряного судна встановлювали спеціальний салон.

Салон президентського літака Airbus A319

У мережі ширилися чутки про небачену розкіш авіалайнеру, нібито він оснащений кабінетом, залом для переговорів, спальнею і ванною кімнатою. У прес-службі Віктора Януковича цю інформацію спростували й опублікували фото салону літака, однак на світлинах було видно лише невелику частину інтер'єру.

П'ятий президент Петро Порошенко використовував авіалайнер не лише для далеких перельотів, а й для подорожей по Україні. Наприклад, на A319 він літав з Києва до Вінниці.



Порошенко літав президентським літаком з Києва до Вінниці

А чинний гарант Володимир Зеленський вперше полетів президентським літаком 4 червня 2019 року у свій перший закордонний візит до Брюсселя.

Ан-148-100В



Літак Ан-148-100В

В останні місяці Ан-148 використовувався для виконання внутрішніх перельотів Україною. Цей авіалайнер зібраний у 2011 році на заводі у Києві. Спочатку він був у складі "Авіаліній Антонова" і виконував рейси МАУ. Однак 26 червня 2013 уряд України своїм розпорядженням передав два серійних Ан-148 у ДАП "Україна".

Проект передбачав зміну планування авіалайнерів, аби ті могли перевозити 66 пасажирів. Наразі у Державному реєстрі цивільних повітряних суден значиться лише один Ан-148, доля другого літака невідома. 29 травня 2019 року Володимир Зеленський відправився на Ан-148 з Борисполя до Львова, щоб відвідати шахту "Лісова" в Сокальському районі Львівської області, де в результаті аварії загинули двоє гірників.

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Ан-74ТК-300Д

Ан-74ТК-300Д рідко використовується для перевезення президента або інших вищих чинів держави. Реєстрація авіалайнера має цікаву історію. Літак виготовлений під час президентства Леоніда Кучми та спочатку отримав реєстрацію, що складається з його ініціалів UR-LDK. При Вікторі Ющенку реєстрацію поміняли на ініціали нового президента – UR-YVA, а при Вікторі Януковичі авіалайнера привласнили нейтральну реєстрацію UR-AWB.



Літак Ан-74ТК-300Д

За останні три місяці повітряне судно використовувалося один раз – 6 червня Володимир Зеленський направив літак у Тбілісі з метою забрати 10 дітей сім'ї Сусляків.

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Мі-8МТВ-1



Літак Мі-8МТВ-1

Єдиний вертоліт в президентській флотилії вдає із себе модернізовану версію Мі-8. Відомо, що 17 січня 2019 Петро Порошенко відвідав Житомир у рамках туру на підтримку отримання Православною церквою України томосу про автокефалію.