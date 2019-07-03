Проти судді, яка позбавила ліцензії SkyUp, відкрили провадження

Після того, як виявилось, що позивачка проти українського лоукостеру SkyUp фейкова, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко. Саме вона припинила дію ліцензії авіакомпанії.

Справу порушили 24 червня за статтею 375 ККУ "Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови". Підозру Литвиненко ще не оголосили – поки збирають докази. Проте жінка вже встигла піти у відпустку, повідомляють "Схеми".

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Суддя задовільнила позов начебто місцевої жительки Оксани Пасенко. Але жінка переконує, що заяви ніколи не писала, так само як і не була клієнткою цієї авіакомпанії. Пасенко вже звернулася до поліції через використання її персональних даних у судовій документації.



Оксана Пасенко

Важливо! Авіакомпанії SkyUp заборонив виконувати польоти Баришівський райсуд, що на Київщині. Проте міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що авіакомпанія продовжить працювати, бо у районного суду нема компетенції, щоб приймати таке рішення.

Оксана Пасенко розповіла, що не писала позов проти SkyUp: відео

Що відомо про SkyUp? Це – українська авіакомпанія. Вона позиціює себе як перший український лоукостер.



Компанія була зареєстрована у червні 2017 року у Києві. Вона не є державною, а головним її акціонером є ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба – є також власниками туристичного оператора Join UP!



У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на польоти в Європу.



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