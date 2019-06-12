16:47
12 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутня професія Медведєва. Сталоне планує замах на Додона
      Вєсті Кремля
      21:32, 11 червня
      Вєсті.UA: Приховане прохання Шуфрича до Зеленського. Штепа вийшла в люди
      Вєсті.UA
      20:00, 11 червня
      Знущання і побиття: як у Бердянській колонії побудували бізнес на в'язнях
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ

      Чому суд заборонив SkyUp літати і що буде з їхніми польотами

      922 Читать новость на русском
      SkyUp в Україні - чому суд заборонив SkyUp і що буде із рейсами
      Що буде з польотами SkyUp / 24 канал

      Компанія SkyUp потрапила в гучний скандал – суд заборонив її польоти. Під сумнів було поставлено десятки перельотів, заплановані компанією на найближчий час. 24 канал розібрався у ситуації.

      Що сталося зі SkyUp

      Баришівський районний суд Київської області своєю ухвалою позбавив ліцензії українську авіакомпанію SkyUp Airlines на перевезення пасажирів.

      Читайте також: Суд призупинив ліцензію українського лоукостера SkyUp: реакція Омеляна

      Причиною в ухвалі вказано системне невиконання зобов'язань перед клієнтами, затримка рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіаційної безпеки. Відомо також, що позивач заявив про те, що у SkyUp – старі літаки.

      Постало питання про те, чи будуть виконуватися авіаперевізником раніше заплановані рейси. Згідно з інформацією сайту цього авіаперевізника, щодня вони мають близько 37 запланованих авіарейсів.

      Як ухвала суду вплине на роботу авіаперевізника

      У авіаперевізника запевнили – ніяк. SkyUp Airlines працює в звичайному режимі, всі рейси виконуються відповідно до заявленого розкладу.

      Компанія вже подала апеляцію на рішення Баришівського суду. А воно виглядає досить сумнівним.

      Літак СкайАп
      SkyUp запевняє, що їхні літаки зручні і безпечні

      Що кажуть у компанії

      Там впевнені, що сам судовий позов – не більше, ніж викрутас недобросовісних конкурентів. Наводять аргументи: негативні відгуки пасажирів компанії в інтернеті не можуть бути підставою для припинення дії ліцензії цілої авіакомпанії.

      Більше того – у SkyUp повідомили, що пасажирка, яка подала позов, не користувалась послугами авіакомпанії і фізично не могла придбати квиток на рейс Київ-Шарм-ель-Шейх, як вказується у позові. Адже такі рейси є чартерними і квитки на них не продаються.

      У компанії пояснили головне:

      • Ліцензія на право перевезення пасажирів повітряним транспортом видається Державіаслужбою України. Таке рішення оформляється відповідним наказом. Єдиний юридичний спосіб у судовому порядку скасувати такий наказ – рішення адміністративного суду.
      • Ліцензія може бути анульована лише органом, який її видав, і законом не передбачена можливість призупинити її дію.

      Що каже Міністерство інфраструктури

      Підтримує SkyUp. Міністр Володимир Омелян теж акцентував, що рішення Баришівського райсуду є недійсним, бо компетенцію приймати такі рішення може тільки адміністративний суд.

      "Поки я міністр інфраструктури – SkyUp буде літати, і компанії нічого не загрожує. Всі пасажири можуть бути певні, що це стабільна авіакомпанія, яка надає якісні і дешеві послуги, і жодні політичні "рішення" рейдерів не вплинуть на її роботу і розвиток", – заявив Омелян.

      СкайАп Шахтар
      А ще SkyUp возить "Шахтар"

      Що відомо про літаки SkyUp

      Авіакомпанія стверджує, що має наймолодший флот в Україні, згідно зі статистикою.

      Станом на 21 травня 2019 року флот авіакомпанії SkyUp Airlines складається із 7 літаків:

      5-ти середньомагістральних суден типу Boeing 737-800 (189 місць);
      2-х середньомагістральних суден типу Boeing 737-700 (149 місць).

      Середній вік флоту SkyUp Airlines становить 11,5 років:

      • Boeing SQA - 2013 р.в.
      • Boeing SQB - 2013 р.в.
      • Boeing SQC - 2013 р.в.
      • Boeing SQD - 2003 р.в.
      • Boeing SQE - 2003 р.в.
      • Boeing SQF - 2013 р.в.
      • Boeing SQH - 2004 р.в.

      Читайте також: SkyUp відкрив ще один регулярний рейс за кордон

      blog_ava
      Пожежа в психіатричній лікарні Одеси: зросла кількість жертв – фото, відео
      сьогодні
      5533
      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини політики Публікації Статті Новини України Судді SkyUp авіація
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто такий Владислав Бухарєв, голова Служби зовнішньої розвідки
      сьогодні , 16:30 Хто такий Владислав Бухарєв, голова Служби зовнішньої розвідки
      Андрій Шляхтін 1438
      Чому суд заборонив SkyUp літати і що буде з їхніми польотами
      сьогодні , 16:08 Чому суд заборонив SkyUp літати і що буде з їхніми польотами
      Яніна Ткачук 922
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      сьогодні , 07:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      5664
      Я дуже ціную свою внутрішню свободу: Злата Огневич про політику, Євробачення та музику
      сьогодні , 16:00 Я дуже ціную свою внутрішню свободу: Злата Огневич про політику, Євробачення та музику
      Юлія Михайлова 361
      Кремль крайне заинтересован поглотить Беларусь
      сьогодні , 15:05 Кремль крайне заинтересован поглотить Беларусь
      Злой Одессит 1603
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук