Чому суд заборонив SkyUp літати і що буде з їхніми польотами

Компанія SkyUp потрапила в гучний скандал – суд заборонив її польоти. Під сумнів було поставлено десятки перельотів, заплановані компанією на найближчий час. 24 канал розібрався у ситуації.

Що сталося зі SkyUp

Баришівський районний суд Київської області своєю ухвалою позбавив ліцензії українську авіакомпанію SkyUp Airlines на перевезення пасажирів.

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Причиною в ухвалі вказано системне невиконання зобов'язань перед клієнтами, затримка рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіаційної безпеки. Відомо також, що позивач заявив про те, що у SkyUp – старі літаки.

Постало питання про те, чи будуть виконуватися авіаперевізником раніше заплановані рейси. Згідно з інформацією сайту цього авіаперевізника, щодня вони мають близько 37 запланованих авіарейсів.

Як ухвала суду вплине на роботу авіаперевізника

У авіаперевізника запевнили – ніяк. SkyUp Airlines працює в звичайному режимі, всі рейси виконуються відповідно до заявленого розкладу.

Компанія вже подала апеляцію на рішення Баришівського суду. А воно виглядає досить сумнівним.



SkyUp запевняє, що їхні літаки зручні і безпечні

Що кажуть у компанії

Там впевнені, що сам судовий позов – не більше, ніж викрутас недобросовісних конкурентів. Наводять аргументи: негативні відгуки пасажирів компанії в інтернеті не можуть бути підставою для припинення дії ліцензії цілої авіакомпанії.

Більше того – у SkyUp повідомили, що пасажирка, яка подала позов, не користувалась послугами авіакомпанії і фізично не могла придбати квиток на рейс Київ-Шарм-ель-Шейх, як вказується у позові. Адже такі рейси є чартерними і квитки на них не продаються.

У компанії пояснили головне:

Ліцензія на право перевезення пасажирів повітряним транспортом видається Державіаслужбою України. Таке рішення оформляється відповідним наказом. Єдиний юридичний спосіб у судовому порядку скасувати такий наказ – рішення адміністративного суду.

Ліцензія може бути анульована лише органом, який її видав, і законом не передбачена можливість призупинити її дію.

Що каже Міністерство інфраструктури

Підтримує SkyUp. Міністр Володимир Омелян теж акцентував, що рішення Баришівського райсуду є недійсним, бо компетенцію приймати такі рішення може тільки адміністративний суд.

"Поки я міністр інфраструктури – SkyUp буде літати, і компанії нічого не загрожує. Всі пасажири можуть бути певні, що це стабільна авіакомпанія, яка надає якісні і дешеві послуги, і жодні політичні "рішення" рейдерів не вплинуть на її роботу і розвиток", – заявив Омелян.



А ще SkyUp возить "Шахтар"

Що відомо про літаки SkyUp

Авіакомпанія стверджує, що має наймолодший флот в Україні, згідно зі статистикою.

Станом на 21 травня 2019 року флот авіакомпанії SkyUp Airlines складається із 7 літаків:

5-ти середньомагістральних суден типу Boeing 737-800 (189 місць);

2-х середньомагістральних суден типу Boeing 737-700 (149 місць).

Середній вік флоту SkyUp Airlines становить 11,5 років:

Boeing SQA - 2013 р.в.

Boeing SQB - 2013 р.в.

Boeing SQC - 2013 р.в.

Boeing SQD - 2003 р.в.

Boeing SQE - 2003 р.в.

Boeing SQF - 2013 р.в.

Boeing SQH - 2004 р.в.

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