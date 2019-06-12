Чому суд заборонив SkyUp літати і що буде з їхніми польотами
Компанія SkyUp потрапила в гучний скандал – суд заборонив її польоти. Під сумнів було поставлено десятки перельотів, заплановані компанією на найближчий час. 24 канал розібрався у ситуації.
Що сталося зі SkyUp
Баришівський районний суд Київської області своєю ухвалою позбавив ліцензії українську авіакомпанію SkyUp Airlines на перевезення пасажирів.
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Причиною в ухвалі вказано системне невиконання зобов'язань перед клієнтами, затримка рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіаційної безпеки. Відомо також, що позивач заявив про те, що у SkyUp – старі літаки.
Постало питання про те, чи будуть виконуватися авіаперевізником раніше заплановані рейси. Згідно з інформацією сайту цього авіаперевізника, щодня вони мають близько 37 запланованих авіарейсів.
Як ухвала суду вплине на роботу авіаперевізника
У авіаперевізника запевнили – ніяк. SkyUp Airlines працює в звичайному режимі, всі рейси виконуються відповідно до заявленого розкладу.
Компанія вже подала апеляцію на рішення Баришівського суду. А воно виглядає досить сумнівним.
SkyUp запевняє, що їхні літаки зручні і безпечні
Що кажуть у компанії
Там впевнені, що сам судовий позов – не більше, ніж викрутас недобросовісних конкурентів. Наводять аргументи: негативні відгуки пасажирів компанії в інтернеті не можуть бути підставою для припинення дії ліцензії цілої авіакомпанії.
Більше того – у SkyUp повідомили, що пасажирка, яка подала позов, не користувалась послугами авіакомпанії і фізично не могла придбати квиток на рейс Київ-Шарм-ель-Шейх, як вказується у позові. Адже такі рейси є чартерними і квитки на них не продаються.
У компанії пояснили головне:
- Ліцензія на право перевезення пасажирів повітряним транспортом видається Державіаслужбою України. Таке рішення оформляється відповідним наказом. Єдиний юридичний спосіб у судовому порядку скасувати такий наказ – рішення адміністративного суду.
- Ліцензія може бути анульована лише органом, який її видав, і законом не передбачена можливість призупинити її дію.
Що каже Міністерство інфраструктури
Підтримує SkyUp. Міністр Володимир Омелян теж акцентував, що рішення Баришівського райсуду є недійсним, бо компетенцію приймати такі рішення може тільки адміністративний суд.
"Поки я міністр інфраструктури – SkyUp буде літати, і компанії нічого не загрожує. Всі пасажири можуть бути певні, що це стабільна авіакомпанія, яка надає якісні і дешеві послуги, і жодні політичні "рішення" рейдерів не вплинуть на її роботу і розвиток", – заявив Омелян.
Що відомо про літаки SkyUp
Авіакомпанія стверджує, що має наймолодший флот в Україні, згідно зі статистикою.
Станом на 21 травня 2019 року флот авіакомпанії SkyUp Airlines складається із 7 літаків:
5-ти середньомагістральних суден типу Boeing 737-800 (189 місць);
2-х середньомагістральних суден типу Boeing 737-700 (149 місць).
Середній вік флоту SkyUp Airlines становить 11,5 років:
- Boeing SQA - 2013 р.в.
- Boeing SQB - 2013 р.в.
- Boeing SQC - 2013 р.в.
- Boeing SQD - 2003 р.в.
- Boeing SQE - 2003 р.в.
- Boeing SQF - 2013 р.в.
- Boeing SQH - 2004 р.в.
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