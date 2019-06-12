Чи вплине на польоти SkyUp рішення суду: позиція компанії

Баришівський районний суд Київської області своєю ухвалою заборонив польоти авіакомпанії SkyUp Airlines. У компанії це рішення назвали абсурдним та неправомірним, ухвалу оскаржили. Та зазначили – на роботу авіакомпанії це рішення ніяк не вплине.

Про це 24 каналу повідомили у відповідь на запит у прес-службі SkyUp Airlines.

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SkyUp Airlines працює в звичайному режимі, всі рейси виконуються відповідно до заявленого розкладу. Ця ухвала ніяк не впливає на господарську діяльність компанії, а є лише наслідком недобросовісної конкуренції,

– повідомили в компанії.

За інформацією прес-служби, найближчим часом ухвала має бути переглянута у Київському апеляційному суді. Вона не має під собою ніяких законних підстав, наголосили у SkyUp Airlines.

Суд цієї інстанції не мав права виносити ухвалу щодо призупинення дії ліцензії на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, оскільки регуляторами у сфері авіаперевезень є Міністерство інфраструктури України та Державіаслужба України, – така позиція SkyUp Airlines.

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У компанії вважають, що неправомірність дій судді підтверджує той факт, що підставою для прийняття ним ухвали про призупинення ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines став позов від людини, яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і, відповідно, ніколи не була її клієнтом.

Що відомо про SkyUp?

Авіакомпанія SkyUp – це український лоукост, який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. Базується у Міжнародному Аеропорту "Київ", основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.



Лоукостер вже кілька разів потрапляв у скандали через затримку рейсів. Зокрема у лютому це відчули туристи, які не могли вчасно вилетіти з аеропорту "Київ" до Єгипту.



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