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      Чи вплине на польоти SkyUp рішення суду: позиція компанії

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      SkyUp не припинить роботу
      SkyUp не припинить роботу / hrk.aero

      Баришівський районний суд Київської області своєю ухвалою заборонив польоти авіакомпанії SkyUp Airlines. У компанії це рішення назвали абсурдним та неправомірним, ухвалу оскаржили. Та зазначили – на роботу авіакомпанії це рішення ніяк не вплине.

      Про це 24 каналу повідомили у відповідь на запит у прес-службі SkyUp Airlines.

      Читайте також: Суд призупинив ліцензію українського лоукостера SkyUp: реакція Омеляна

      SkyUp Airlines працює в звичайному режимі, всі рейси виконуються відповідно до заявленого розкладу. Ця ухвала ніяк не впливає на господарську діяльність компанії, а є лише наслідком недобросовісної конкуренції,
      – повідомили в компанії.

      За інформацією прес-служби, найближчим часом ухвала має бути переглянута у Київському апеляційному суді. Вона не має під собою ніяких законних підстав, наголосили у SkyUp Airlines.

      Суд цієї інстанції не мав права виносити ухвалу щодо призупинення дії ліцензії на право здійснення господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом, оскільки регуляторами у сфері авіаперевезень є Міністерство інфраструктури України та Державіаслужба України, – така позиція SkyUp Airlines.

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      У компанії вважають, що неправомірність дій судді підтверджує той факт, що підставою для прийняття ним ухвали про призупинення ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines став позов від людини, яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і, відповідно, ніколи не була її клієнтом.

      Що відомо про SkyUp?
      Авіакомпанія SkyUp – це український лоукост, який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. Базується у Міжнародному Аеропорту "Київ", основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.

      Лоукостер вже кілька разів потрапляв у скандали через затримку рейсів. Зокрема у лютому це відчули туристи, які не могли вчасно вилетіти з аеропорту "Київ" до Єгипту.

      Рейтинг авіакомпаній
      Рейтинг пунктуальності авіакомпаній, які літають в Україну
       

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      Теги: Новини України Новини політики SkyUp авіація Судді
      Джерело: 24 канал
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