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      SkyUp затримує 18 авіарейсів: чому

      1532 Читать новость на русском
      літак SkyUp
      літак SkyUp / polet.me

      Український лоукостер SkyUp оголосив про затримку міжнародних рейсів, які мали відбутися 1 липня. Йдеться, зокрема, про 10 рейсів в Україну та 8 з неї.

      Після того, як українські туристи понад добу не могли вилетіти з аеропорту італійської Катанії рейсом SkyUp, в авіакомпанії заявили про ще низку затримок. Їх аж 18. Причиною служать технічні проблеми із 2 літаками. Про це інформує прес-служба SkyUp.

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      Низка рейсів 1 липня 2019 року вилітає з затримками. Причина — у двох літаків були виявлені несправності. Ми робимо все можливе, аби здійснити перельоти максимально швидко й комфортно. Якщо виникнуть нові затримки, ми повідомимо максимально оперативно,
      – йдеться у повідомленні.

      Які рейси затримуються?

      1. PQ 671 "Київ (Бориспіль) – Катанія" (перенесено на 01.07.2019);
      2. PQ 672 "Катанія – Київ (Бориспіль)" (перенесено на 01.07.2019);
      3. PQ 4413 "Київ (Бориспіль) – Анталія";
      4. PQ 4414 "Анталія – Київ (Бориспіль)":
      5. PQ 7801 "Київ (Бориспіль) – Тіват";
      6. PQ 7802 "Тіват – Київ (Бориспіль)";
      7. PQ 7109 "Київ (Бориспіль) – Шарм–ель–Шейх";
      8. PQ 7110 "Шарм–ель–Шейх – Київ (Бориспіль)";
      9. PQ 421 "Київ (Бориспіль) – Батумі";
      10. PQ 422 "Батумі – Київ (Бориспіль)";
      11. PQ 3101 "Київ (Бориспіль) – Монастір";
      12. PQ 3102 "Монастір – Київ (Бориспіль)";
      13. PQ 2080 "Шарм–ель–Шейх – Львів";
      14. PQ 7011 "Київ (Бориспіль) – Хургада";
      15. PQ 7012 "Хургада – Київ (Бориспіль)";
      16. PQ 3121 "Харків — Монастір";
      17. PQ 3122 "Монастір – Харків";
      18. PQ 434 "Тбілісі – Київ (Бориспіль)";
      19. PQ 433 "Київ (Бориспіль) – Тбілісі".

      Цікаво! Авіакомпанії SkyUp заборонив виконувати польоти Барашівський райсуд, що на Київщині. Проте міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що авіакомпанія продовжить працювати, бо у районного суду нема компетенції, щоб приймати таке рішення. Згодом журналісти дізналися важливу деталь: позивач, через заяву якого SkyUp заборонили літати, – ніколи не зверталася до суду щодо цього перевізника.

      Інциденти зі SkyUp торік: 

      авіакомпанії пунктуальність
      Найпунктуальніші авіакомпанії: інфографіка 24 каналу 

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      Теги: Новини України авіація SkyUp Українські туристи застрягли за кордоном
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