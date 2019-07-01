SkyUp затримує 18 авіарейсів: чому

Український лоукостер SkyUp оголосив про затримку міжнародних рейсів, які мали відбутися 1 липня. Йдеться, зокрема, про 10 рейсів в Україну та 8 з неї.

Після того, як українські туристи понад добу не могли вилетіти з аеропорту італійської Катанії рейсом SkyUp, в авіакомпанії заявили про ще низку затримок. Їх аж 18. Причиною служать технічні проблеми із 2 літаками. Про це інформує прес-служба SkyUp.

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Низка рейсів 1 липня 2019 року вилітає з затримками. Причина — у двох літаків були виявлені несправності. Ми робимо все можливе, аби здійснити перельоти максимально швидко й комфортно. Якщо виникнуть нові затримки, ми повідомимо максимально оперативно,

– йдеться у повідомленні.

Які рейси затримуються?

PQ 671 "Київ (Бориспіль) – Катанія" (перенесено на 01.07.2019); PQ 672 "Катанія – Київ (Бориспіль)" (перенесено на 01.07.2019); PQ 4413 "Київ (Бориспіль) – Анталія"; PQ 4414 "Анталія – Київ (Бориспіль)": PQ 7801 "Київ (Бориспіль) – Тіват"; PQ 7802 "Тіват – Київ (Бориспіль)"; PQ 7109 "Київ (Бориспіль) – Шарм–ель–Шейх"; PQ 7110 "Шарм–ель–Шейх – Київ (Бориспіль)"; PQ 421 "Київ (Бориспіль) – Батумі"; PQ 422 "Батумі – Київ (Бориспіль)"; PQ 3101 "Київ (Бориспіль) – Монастір"; PQ 3102 "Монастір – Київ (Бориспіль)"; PQ 2080 "Шарм–ель–Шейх – Львів"; PQ 7011 "Київ (Бориспіль) – Хургада"; PQ 7012 "Хургада – Київ (Бориспіль)"; PQ 3121 "Харків — Монастір"; PQ 3122 "Монастір – Харків"; PQ 434 "Тбілісі – Київ (Бориспіль)"; PQ 433 "Київ (Бориспіль) – Тбілісі".

Цікаво! Авіакомпанії SkyUp заборонив виконувати польоти Барашівський райсуд, що на Київщині. Проте міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що авіакомпанія продовжить працювати, бо у районного суду нема компетенції, щоб приймати таке рішення. Згодом журналісти дізналися важливу деталь: позивач, через заяву якого SkyUp заборонили літати, – ніколи не зверталася до суду щодо цього перевізника.

Інциденти зі SkyUp торік:



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