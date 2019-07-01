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      Українські туристи застрягли в аеропорту Італії: деталі

      1915 Читать новость на русском
      SkyUp
      SkyUp / Screenshot

      Українські туристи застрягли в аеропорту італійської Катанії. Рейс компанії SkyUp мав вилетіти з Італії до Києва ще ввечері о 18:40. Проте, туристи так і лишились на всю ніч у аеропорту.

      Виліт переносили аж 6 разів. Тільки вночі представники авіаперевізника запропонували українцям поселення у готелі.

      Читайте також: Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу

      Частина пасажирів погодилась їхати на ночівлю, а частина лишилась чекати в аеропорту. Бо підозрюють, що компанія може лишити їх напризволяще. За останньою інформацією, виліт було заплановано на 7 ранку за місцевим часом. 

      Українці в аеропорту Італії

      Що відомо про проблеми зі SkyUp

      Перепитії з компанією SkyUp тривають вже давно і пов'язані з боротьбою за ринок. Днями Баришівський районний суд призупинив ліцензію на перевезення пасажирів. А позов до авіакомпанії пов'язують з народним депутатом Олександром Дубініним, з оточення олігарха Ігоря Коломойського. Він менеджер групи "Приват". Про це йде мова в розслідуванні програми "Схеми". 

      Варто зазначити, що у власності Коломойського є інший, найбільший перевізник країни – авіакомпанія МАУ.

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      Теги: Новини України авіація SkyUp Відпочинок
      Джерело: 24 канал
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