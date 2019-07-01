Українські туристи застрягли в аеропорту Італії: деталі
Українські туристи застрягли в аеропорту італійської Катанії. Рейс компанії SkyUp мав вилетіти з Італії до Києва ще ввечері о 18:40. Проте, туристи так і лишились на всю ніч у аеропорту.
Виліт переносили аж 6 разів. Тільки вночі представники авіаперевізника запропонували українцям поселення у готелі.
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Частина пасажирів погодилась їхати на ночівлю, а частина лишилась чекати в аеропорту. Бо підозрюють, що компанія може лишити їх напризволяще. За останньою інформацією, виліт було заплановано на 7 ранку за місцевим часом.
Українці в аеропорту Італії
Що відомо про проблеми зі SkyUp
Перепитії з компанією SkyUp тривають вже давно і пов'язані з боротьбою за ринок. Днями Баришівський районний суд призупинив ліцензію на перевезення пасажирів. А позов до авіакомпанії пов'язують з народним депутатом Олександром Дубініним, з оточення олігарха Ігоря Коломойського. Він менеджер групи "Приват". Про це йде мова в розслідуванні програми "Схеми".
Варто зазначити, що у власності Коломойського є інший, найбільший перевізник країни – авіакомпанія МАУ.
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