Українські туристи застрягли в аеропорту Італії: деталі

Українські туристи застрягли в аеропорту італійської Катанії. Рейс компанії SkyUp мав вилетіти з Італії до Києва ще ввечері о 18:40. Проте, туристи так і лишились на всю ніч у аеропорту.

Виліт переносили аж 6 разів. Тільки вночі представники авіаперевізника запропонували українцям поселення у готелі.

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Частина пасажирів погодилась їхати на ночівлю, а частина лишилась чекати в аеропорту. Бо підозрюють, що компанія може лишити їх напризволяще. За останньою інформацією, виліт було заплановано на 7 ранку за місцевим часом.

Українці в аеропорту Італії

Що відомо про проблеми зі SkyUp

Перепитії з компанією SkyUp тривають вже давно і пов'язані з боротьбою за ринок. Днями Баришівський районний суд призупинив ліцензію на перевезення пасажирів. А позов до авіакомпанії пов'язують з народним депутатом Олександром Дубініним, з оточення олігарха Ігоря Коломойського. Він менеджер групи "Приват". Про це йде мова в розслідуванні програми "Схеми".

Варто зазначити, що у власності Коломойського є інший, найбільший перевізник країни – авіакомпанія МАУ.