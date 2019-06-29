Слід Коломойського: що відбувається у Баришівському суді

Баришівський суд прославився, а все через рішення, які ухвалювали місцеві баришівські судді, зазіхаючи на непритаманну їм юрисдикцію. До прикладу, тамтешній провінційний суд вирішив припинити дію ліцензії пасажирського авіаперевізника SkyUp. А згодом ухвалив рішення заборонити виконувати свою роботу одній із керівниць Нацбанку – Катерині Рожковій.

Журналісти програми "Схеми" з'ясували, що насправді відбувається у Баришівському суді та до чого тут олігарх Ігор Коломойський.

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Що відомо про Баришівський суд

Баришівка – селище міського типу на Київщині, що за 70 кілометрів від столиці. Воно лишалося мало відомим для широкого загалу – аж до прориву української реп-сенсації Alyona Alyona. А нову хвилю популярності йому приніс тамтешній суд – Баришівський районний суд, який ухвалив одразу два резонансні рішення, що лягли в основу народної інтернет-творчості.​



Нову хвилю популярності їй приніс тамтешній Баришівський районний суд

Неординарність рішень провінційного суду полягає в тому, що в одному випадку він зазіхає на непритаманну йому юрисдикцію, а в іншому – вимагає того, що виконати не можливо. Одне з таких рішень – заборона першій заступниці голови Національного банку Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління Нацбанку і виконувати свої обов’язки.

Справа щодо Катерини Рожкової

Це рішення Баришівський суд ухвалив на підставі позовної заяви, в якій ішлося про те, що Катерина Рожкова начебто заподіює "непоправну шкоду благу України та українського народу". У відповідь у Нацбанку назвали дії суду неправосудними й звернулись до науковців із Київського регіонального центру Національної академії правових наук України з проханням проаналізувати це рішення. І ті виявили перевищення повноважень.



Експерти виявили у рішенні суду перевищення повноважень

Сама ж Катерина Рожкова тоді одразу анонсувала оскарження цього рішення.

Наразі я працюю. У випадку отримання такого рішення Національний банк буде його оскаржувати в законному порядку,

– сказала у відеозверненні Катерина Рожкова.

Наступного дня після її заяви у Нацбанку також повідомили, що оскаржуватимуть судову заборону Рожковій виконувати посадові обов’язки, а сама вона продовжуватиме працювати в установі, як і раніше.

Хто може бути зацікавленим в усуненні Рожкової від роботи

Катерина Рожкова разом із Валерією Гонтаревою – вже екс-головою Нацбанку – поміж іншого, відповідала за націоналізацію "Приватбанку", за що тепер вимагає мільярдних компенсацій колишній акціонер банку Ігор Коломойський. Головний редактор видання "Ліга.нет" Борис Давиденко припускає, що якраз олігарх і може бути зацікавленим у цьому.

Ми знаємо, що між першим та другим туром виборів була серія рішень Апеляційного, Господарського та Окружного судів, які були на користь колишніх власників "Приватбанку". Це не секрет, що Катерина Рожкова і Валерія Гонтарєва – були основними драйверами націоналізації "Приватбанку". Можна припустити, що якщо Рожкової не буде в Нацбанку, то Коломойському буде простіше "прогнути" свою лінію щодо компенсації чи взаємного володіння "Приватом",

– пояснював Давиденко.



Катерина Рожкова

В інтерв’ю різним виданням олігарх неодноразово згадував про Рожкову і прямо говорив, що вона має піти зі своєї посади.

Мені здається, що ми з Гонтаревою не дуже йому подобаємося (Ігорю Коломойському, – 24 канал). Є професійні стосунки, а є особисті. Оскільки ми з Ігорем Валерійовичем знайомі, то можу сказати, що ми не викликаємо у нього симпатію,

– казала вона в інтерв’ю виданню "Економічна правда".

Що думає про це рішення сам Ігор Коломойський

У розмові з журналістом "Схем" він стверджував, що вітає це рішення, утім, не має до нього жодного стосунку.

Журналіст: Ви публічно неодноразово виступали саме за її відсторонення.

Ігор Коломойський: Я й зараз виступаю. Я прямо подаю свої позовні вимоги та прямо про них говорю. А ось це ось якісь люди подають у Баришівський суд – я не знаю, хто це. Якщо відсторонили – отже, я вітаю таке рішення. Таке рішення, який би суд не ухвалив, я буду вітати – якщо це стосується Рожкової. Поки Карфаген не буде зруйновано.

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Про скандальні рішення щодо українського лоукостера SkyUp – дивіться у відео.