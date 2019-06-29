12:11
29 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 червня
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, 28 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Програми Схеми
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Слід Коломойського: що відбувається у Баришівському суді

      Схеми 3

      Баришівський суд прославився, а все через рішення, які ухвалювали місцеві баришівські судді, зазіхаючи на непритаманну їм юрисдикцію. До прикладу, тамтешній провінційний суд вирішив припинити дію ліцензії пасажирського авіаперевізника SkyUp. А згодом ухвалив рішення заборонити виконувати свою роботу одній із керівниць Нацбанку – Катерині Рожковій.

      Журналісти програми "Схеми" з'ясували, що насправді відбувається у Баришівському суді та до чого тут олігарх Ігор Коломойський.

      Читайте також: Чи зможе "Межигір'я" знов опинитися у руках президента-втікача

      Що відомо про Баришівський суд

      Баришівка – селище міського типу на Київщині, що за 70 кілометрів від столиці. Воно лишалося мало відомим для широкого загалу – аж до прориву української реп-сенсації Alyona Alyona. А нову хвилю популярності йому приніс тамтешній суд – Баришівський районний суд, який ухвалив одразу два резонансні рішення, що лягли в основу народної інтернет-творчості.​


      Нову хвилю популярності їй приніс тамтешній Баришівський районний суд

      Неординарність рішень провінційного суду полягає в тому, що в одному випадку він зазіхає на непритаманну йому юрисдикцію, а в іншому – вимагає того, що виконати не можливо. Одне з таких рішень – заборона першій заступниці голови Національного банку Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління Нацбанку і виконувати свої обов’язки.

      Справа щодо Катерини Рожкової

      Це рішення Баришівський суд ухвалив на підставі позовної заяви, в якій ішлося про те, що Катерина Рожкова начебто заподіює "непоправну шкоду благу України та українського народу". У відповідь у Нацбанку назвали дії суду неправосудними й звернулись до науковців із Київського регіонального центру Національної академії правових наук України з проханням проаналізувати це рішення. І ті виявили перевищення повноважень.


      Експерти виявили у рішенні суду перевищення повноважень

      Сама ж Катерина Рожкова тоді одразу анонсувала оскарження цього рішення.

      Наразі я працюю. У випадку отримання такого рішення Національний банк буде його оскаржувати в законному порядку,
      – сказала у відеозверненні Катерина Рожкова.

      Наступного дня після її заяви у Нацбанку також повідомили, що оскаржуватимуть судову заборону Рожковій виконувати посадові обов’язки, а сама вона продовжуватиме працювати в установі, як і раніше.

      Хто може бути зацікавленим в усуненні Рожкової від роботи

      Катерина Рожкова разом із Валерією Гонтаревою – вже екс-головою Нацбанку – поміж іншого, відповідала за націоналізацію "Приватбанку", за що тепер вимагає мільярдних компенсацій колишній акціонер банку Ігор Коломойський. Головний редактор видання "Ліга.нет" Борис Давиденко припускає, що якраз олігарх і може бути зацікавленим у цьому.

      Ми знаємо, що між першим та другим туром виборів була серія рішень Апеляційного, Господарського та Окружного судів, які були на користь колишніх власників "Приватбанку". Це не секрет, що Катерина Рожкова і Валерія Гонтарєва – були основними драйверами націоналізації "Приватбанку". Можна припустити, що якщо Рожкової не буде в Нацбанку, то Коломойському буде простіше "прогнути" свою лінію щодо компенсації чи взаємного володіння "Приватом",
      – пояснював Давиденко.


      Катерина Рожкова

      В інтерв’ю різним виданням олігарх неодноразово згадував про Рожкову і прямо говорив, що вона має піти зі своєї посади.

      Мені здається, що ми з Гонтаревою не дуже йому подобаємося (Ігорю Коломойському, – 24 канал). Є професійні стосунки, а є особисті. Оскільки ми з Ігорем Валерійовичем знайомі, то можу сказати, що ми не викликаємо у нього симпатію,
      – казала вона в інтерв’ю виданню "Економічна правда".

      Що думає про це рішення сам Ігор Коломойський

      У розмові з журналістом "Схем" він стверджував, що вітає це рішення, утім, не має до нього жодного стосунку.

      Журналіст: Ви публічно неодноразово виступали саме за її відсторонення.

      Ігор Коломойський: Я й зараз виступаю. Я прямо подаю свої позовні вимоги та прямо про них говорю. А ось це ось якісь люди подають у Баришівський суд – я не знаю, хто це. Якщо відсторонили – отже, я вітаю таке рішення. Таке рішення, який би суд не ухвалив, я буду вітати – якщо це стосується Рожкової. Поки Карфаген не буде зруйновано.

      Читайте також: Коломойський повернувся в Україну: що відомо про перші зустрічі олігарха

      Про скандальні рішення щодо українського лоукостера SkyUp – дивіться у відео.

      blog_ava
      Росіяни діяли безграмотно, – віце-адмірал про захоплення українських моряків
      сьогодні
      4195
      Теги: Ігор Коломойський Судді Новини України Законодавство Журналісти Приватбанк Гроші Розслідування
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Відведення сил від Станиці Луганської – гра на руку терористам
      сьогодні , 12:05 Відведення сил від Станиці Луганської – гра на руку терористам
      Олексій Чибісов 27
      Вілла Рабіновича: які маєтки ховає лідер "Опозиційної платформи – За життя"
      сьогодні , 11:04 Вілла Рабіновича: які маєтки ховає лідер "Опозиційної платформи – За життя"
      Юлія Гілей 2340
      Зміни у липні: нова електроенергія, соцдопомоги та дорожчі паспорти
      сьогодні , 10:00 Зміни у липні: нова електроенергія, соцдопомоги та дорожчі паспорти
      Яніна Ткачук 4731
      НАТО готується до космічних воєн, – Bild
      сьогодні , 09:01 НАТО готується до космічних воєн, – Bild
      Світові Медіа 1322
      Зачем Росии "православный Ватикан"?
      28 червня , 23:00 Зачем Росии "православный Ватикан"?
      Іван Яковина 991
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук