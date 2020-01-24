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      SkyUp запускает рейсы в Грецию: когда и какая стоимость билета

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      SkyUp запускает рейсы в Грецию / censor.net.ua

      Авиакомпания SkyUp Airlines уже весной 2020 года запускает рейсы из Киева, Львова, Запорожья, Одессы и Харькова в города Греции. Сначала рейсы будут осуществляться только на выходных, однако потом – чаще.

      Из Киева с 25 апреля запускаются рейсы в Ираклион (остров Крит), об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

      Интересно: SkyUp возобновит два внутренних рейса в Украине – что об этом известно

      Сначала рейсы запланированы на субботы и воскресенья, а с 26 мая они будут осуществляться по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону с багажом – от 3,3 тысячи гривен.

      • Из Киева с 30 мая запускаются рейсы на остров Корфу, а с 31 мая – в Закинтос (остров Закинф). Рейсы на Корфу будут выполняться по субботам; стоимость билета – от 3,4 тысячи гривен. В Закинтос – по воскресеньям; стоимость билета – от 3,4 тысячи гривен.

      Из Запорожья, Львова, Одессы и Харькова запускаются рейсы только в Ираклион.

      • Со Львова они будут осуществляться со 2 мая по средам и субботам Стоимость билета – почти от 3,3 тысячи гривен.
      • Из Запорожья – с 3 мая по воскресеньям, с 28 мая – по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета – от 3,2 тысячи гривен.
      • Из Одессы – с 19 мая по вторникам. Стоимость билета – от 3,4 тысячи гривен.
      • Из Харькова – с 2 мая по субботам, а с 27 мая – по средам и субботам Стоимость билета – от 3,7 тысячи гривен.

      Что известно о SkyUp? Это украинский лоукостер. Его зарегистрировали в июне 2017 года в Киеве. Главный его акционер – ООО "ACS-Украина", чьи владельцы – Татьяна и Юрий Альбы являются также владельцами туристического оператора Join UP!

      В первый рейс самолет авиакомпании отправился 21 мая 2018 года. 2 октября 2018 года авиакомпания получила разрешение на полеты в Европу. Флот компании насчитывает семь самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в частности со Львова в Одессу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики SkyUp Греция авиация
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