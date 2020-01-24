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      SkyUp запускає рейси в Грецію: коли і яка вартість квитка

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      SkyUp запускає рейси в Грецію / censor.net.ua

      Авіакомпанія SkyUp Airlines вже навесні 2020 року запускає рейси з Києва, Львова, Запоріжжя, Одеси і Харкова в міста Греції. Спочатку рейси здійснюватимуться лише на вихідних, однак потім – частіше.

      З Києва з 25 квітня запускаються рейси в Іракліон (острів Крит), про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

      Цікаво: SkyUp відновить два внутрішні рейси в Україні – що про це відомо

      Спочатку рейси заплановані на суботи та неділі, а з 26 травня вони будуть здійснюватися по вівторках, четвергах, п'ятницях, суботах і неділях. Вартість квитка в одну сторону з багажем – від 3,3 тисячі гривень.

      • З Києва з 30 травня запускаються рейси на острів Корфу, а з 31 травня – в Закінтос (острів Закінф). Рейси на Корфу будуть виконуватися по суботах; вартість квитка – від 3,4 тисячі гривень. У Закінтос – по неділях; вартість квитка - від 3,4 тисячі гривень.

      Із Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова запускаються рейси тільки в Іракліон.

      • Зі Львова вони будуть здійснюватися з 2 травня по середах і суботах Вартість квитка – майже від 3,3 тисячі гривень.
      • Із Запоріжжя – з 3 травня по неділях, з 28 травня – по четвергах і неділях. Вартість квитка – від 3,2 тисячі гривень.
      • З Одеси – з 19 травня по вівторках. Вартість квитка – від 3,4 тисячі гривень.
      • З Харкова – з 2 травня по суботах, а з 27 травня – по середах і суботах Вартість квитка - від 3,7 тисячі гривень.

      Що відомо про SkyUp? Це український лоукостер. Його зареєстрували у червні 2017 року Києві. Головний її акціонер – ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP!

      У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія отримала дозвіл на польоти в Європу. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики авіація Греція SkyUp
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