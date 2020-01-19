SkyUp відновить два внутрішні рейси в Україні: що про це відомо

SkyUp планує відновити в сезон літньої навігації виконання як мінімум двох внутрішніх рейсів, що пов'язують Одесу з Києвом і Харковом. На даний момент літній розклад лоу-коста поки не сформовано остаточно, у зв'язку з чим продажі квитків ще не відкриті.

У SkyUp розвиток напрямку внутрішніх рейсів назвали одним зі своїх стратегічних пріоритетів і нагадали про важливість ініціативи Мінінфраструктури щодо скасування ПДВ на внутрішні рейси. Про це повідомляє Aviaenews.

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Авіакомпанія наголосила, що на даний момент склалася ситуація, коли собівартість внутрішнього рейсу вище собівартості рейсу за кордон, що є стримуючим фактором для галузі внутрішніх авіаперевезень.

SkyUp вперше почав виконувати внутрішні рейси в сезон літньої навігації 2019 року з польотів з Києва і Харкова до Одеси.

Восени 2019 року рейси за даними маршрутами були припинені. Замість них лоу-кост запустив польоти з Києва до Львова, Запоріжжя, Харкова, а також зі Львова до Харкова.

Відзначимо, що SkyUp також відкриває продаж квитків на нові напрямки в Італію з Києва, Одеси, Харкова і Львова.

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