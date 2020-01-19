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      SkyUp відновить два внутрішні рейси в Україні: що про це відомо

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      SkyUp відновить рейси всередині України / avianews.com

      SkyUp планує відновити в сезон літньої навігації виконання як мінімум двох внутрішніх рейсів, що пов'язують Одесу з Києвом і Харковом. На даний момент літній розклад лоу-коста поки не сформовано остаточно, у зв'язку з чим продажі квитків ще не відкриті.

      У SkyUp розвиток напрямку внутрішніх рейсів назвали одним зі своїх стратегічних пріоритетів і нагадали про важливість ініціативи Мінінфраструктури щодо скасування ПДВ на внутрішні рейси. Про це повідомляє Aviaenews.

      Радимо ознайомитися! Український лоукостер SkyUp змінив правила перевезення пасажирів і багажу: деталі

      Авіакомпанія наголосила, що на даний момент склалася ситуація, коли собівартість внутрішнього рейсу вище собівартості рейсу за кордон, що є стримуючим фактором для галузі внутрішніх авіаперевезень.

      SkyUp вперше почав виконувати внутрішні рейси в сезон літньої навігації 2019 року з польотів з Києва і Харкова до Одеси.

      Восени 2019 року рейси за даними маршрутами були припинені. Замість них лоу-кост запустив польоти з Києва до Львова, Запоріжжя, Харкова, а також зі Львова до Харкова.

      Відзначимо, що SkyUp також відкриває продаж квитків на нові напрямки в Італію з Києва, Одеси, Харкова і Львова.

      Актуально: SkyUp відкриває нові рейси в Італію: список міст і ціни на квитки

      Що відомо про SkyUp?Це український лоукостер. Його зареєстрували у червні 2017 року Києві. Головний її акціонер – ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP!

      У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія отримала дозвіл на польоти в Європу. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800.

      SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики авіація SkyUp
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