SkyUp відкриває нові рейси в Італію: список міст і ціни на квитки

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкриває продаж квитків на нові напрямки в Італію.

Квитки доступні для бронювання на сайті компанії. Про це повідомляє пресслужба авіаперевізника.

Варто пам'ятати: Український лоукостер SkyUp змінив правила перевезення пасажирів і багажу: деталі

SkyUp Airlines буде літати наступними маршрутами:

Ламеція-Терме;

Бергамо;

Болонья;

Рим.

Рейси будуть виконуватися не лише з Києва, а й з регіонів:

Одеси;

Харкова;

Львова.

Графік польотів з Києва

до Ламеції-Терме відбуватимуться по середах та суботах – з 30.05.20 по 30.09.20 (вартість квитка – від 2083 гривень);

до Бергамо – щопонеділка, щосереди та щосуботи з 29.03.20 по 24.10.20 (вартість квитка – від 1 532 гривень);

до Болоньї та Рима - по вівторках, четвергах та неділях з 29.03.20 по 24.10.20 (вартість квитка – від 1 532 гривень).

Графік польотів зі Львова

до Бергамо виконуватимуться щопонеділка та щоп'ятниці;

до Неаполя – вівторок, п'ятниця;

до Риму – вівторок, четвер, неділя.

Усі ці рейси виконуватимуться з 29.03.20 по 24.10.20. Вартість квитків: від 1 147 гривень (Неаполь), від 1 387 гривень (Бергамо, Рим).

Графік польотів з Одеси та Харкова:

до Ламеції-Терме (щосереди з 03.06.20 по 30.09.20) з Одеси,

до Ламеції-Терме з Харкова (щопонеділка 01.06.20 по 28.09.20).

Вартість квитків: від 2 076 гривень з Одеси та від 2 428 гривень з Харкова.

Відзначимо, що SkyUp Airlines вже літає у Неаполь і Турин, а на рейси в Катанію, Пізу, Рим і Барі продаж квитків стартував у грудні 2019 року.



Рейси SkyUp до італійських міст / Інфографіка SkyUp

Що відомо про SkyUp?Це український лоукостер. Його зареєстрували у червні 2017 року Києві. Головний її акціонер – ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP!



У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія отримала дозвіл на польоти в Європу. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800.



SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.