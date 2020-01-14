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      SkyUp відкриває нові рейси в Італію: список міст і ціни на квитки

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      SkyUp відкриває нові рейси в Італію / avianews.com

      Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкриває продаж квитків на нові напрямки в Італію.

      Квитки доступні для бронювання на сайті компанії. Про це повідомляє пресслужба авіаперевізника.

      Варто пам'ятати: Український лоукостер SkyUp змінив правила перевезення пасажирів і багажу: деталі

      SkyUp Airlines буде літати наступними маршрутами:

      • Ламеція-Терме;
      • Бергамо;
      • Болонья;
      • Рим.

      Рейси будуть виконуватися не лише з Києва, а й з регіонів:

      • Одеси;
      • Харкова;
      • Львова.

      Графік польотів з Києва

      • до Ламеції-Терме відбуватимуться по середах та суботах – з 30.05.20 по 30.09.20 (вартість квитка – від 2083 гривень);
      • до Бергамо – щопонеділка, щосереди та щосуботи з 29.03.20 по 24.10.20 (вартість квитка – від 1 532 гривень);
      • до Болоньї та Рима - по вівторках, четвергах та неділях з 29.03.20 по 24.10.20 (вартість квитка – від 1 532 гривень).

      Графік польотів зі Львова

      • до Бергамо виконуватимуться щопонеділка та щоп'ятниці;
      • до Неаполя – вівторок, п'ятниця;
      • до Риму – вівторок, четвер, неділя.

      Усі ці рейси виконуватимуться з 29.03.20 по 24.10.20. Вартість квитків: від 1 147 гривень (Неаполь), від 1 387 гривень (Бергамо, Рим).

      Графік польотів з Одеси та Харкова:

      • до Ламеції-Терме (щосереди з 03.06.20 по 30.09.20) з Одеси,
      • до Ламеції-Терме з Харкова (щопонеділка 01.06.20 по 28.09.20).

      Вартість квитків: від 2 076 гривень з Одеси та від 2 428 гривень з Харкова.

      Відзначимо, що SkyUp Airlines вже літає у Неаполь і Турин, а на рейси в Катанію, Пізу, Рим і Барі продаж квитків стартував у грудні 2019 року.


      Рейси SkyUp до італійських міст / Інфографіка SkyUp

      Що відомо про SkyUp?Це український лоукостер. Його зареєстрували у червні 2017 року Києві. Головний її акціонер – ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP!

      У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія отримала дозвіл на польоти в Європу. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800.

      SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики авіація SkyUp Подорожі
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