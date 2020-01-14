SkyUp открывает новые рейсы в Италию: список городов и цены на билеты

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines открывает продажу билетов на новые направления в Италию.

Билеты доступны для бронирования на сайте компании. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Стоит помнить: Украинский лоукостер SkyUp изменил правила перевозки пассажиров и багажа: детали

SkyUp Airlines будет летать по следующим маршрутам:

Ламеция-Терме;

Бергамо;

Болонья;

Рим.

Рейсы будут выполняться не только из Киева, но и из регионов:

Одесса;

Харьков;

Львов.

График полетов из Киева

в Ламецию-Терме по средам и субботам – с 30.05.20 по 30.09.20 (стоимость билета – от 2083 гривен);

в Бергамо – по понедельникам, средам и субботам с 29.03.20 по 24.10.20 (стоимость билета – от 1 532 гривен);

в Болонью и Рим – по вторникам, четвергам и воскресеньям с 29.03.20 по 24.10.20 (стоимость билета – от 1 532 гривен).

График полетов из Львова

в Бергамо будут выполняться по понедельникам и пятницам;

в Неаполь – вторник, пятница;

в Рим – вторник, четверг, воскресенье.

Все эти рейсы будут выполняться с 29.03.20 по 24.10.20. Стоимость билетов: от 1 147 гривен (Неаполь), от 1 387 гривен (Бергамо, Рим).

График полетов из Одессы и Харькова:

в Ламецию-Терме из Одессы (каждую среду с 03.06.20 по 30.09.20);

в Ламецию-Терме из Харькова (по понедельникам 01.06.20 по 28.09.20).

Стоимость билетов: от 2 076 гривен из Одессы и от 2 428 гривен из Харькова.

Отметим, что SkyUp Airlines уже летает в Неаполь и Турин, а на рейсы в Катанию, Пизу, Рим и Бари продажа билетов стартовала в декабре 2019 года.



Рейсы SkyUp в итальянские города / инфографика SkyUp

Что известно о SkyUp?Это украинский лоукостер. Его зарегистрировали в июне 2017 года Киеве. Главный акционер – ООО "ACS-Украина", чьи владельцы – Татьяна и Юрий Альба являются также владельцами туристического оператора Join UP!



В первый рейс самолет авиакомпании отправился 21 мая 2018 года. 2 октября 2018 года авиакомпания получила разрешение на полеты в Европу. Флот компании насчитывает семь самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800.



SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в частности из Львова в Одессу.