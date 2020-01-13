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      Украинский лоукостер SkyUp изменил правила перевозки пассажиров и багажа: детали

      113 Читати новину українською
      SkyUp изменил правила перевозки пассажиров и багажа / avianews.com

      С 16 января украинский лоукостер SkyUp вводит новые правила перевозок и обслуживания пассажиров и багажа. Изменились нормы багажа и ручной клади, нестандартного багажа, перевозки спортивного снаряжения. Изменения внесли и в особенности перевозки детей и животных.

      Новые условия введены в тарифы Standard и Flex. О них сообщили на сайте ЦТС.

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      О нормах багажа

      Один пассажир сможет перевозить багаж весом до 23 килограммов и суммарными габаритами до 158 сантиметров (до этого ограничений не было).
      Норма багажа для ребенка до 2 лет – 10 килограммов и 115 сантиметров.

      О нормах ручной клади

      Требования к общему весу ручной клади (7 килограммов) и размеры 55х40х20 сантиметров не изменились.

      Как стало: с 16 января общий вес дополнительных предметов, кроме еды для детей, не должен превышать 3 килограмма, а параметры – 35х20х10 сантиметров. Питание для ребенка может весить до 5 килограммов, параметры – 40х30х20 см.

      Как было раньше: на борт можно было пронести женскую или мужскую сумку, верхнюю одежду, папку для бумаг, печатные издания для чтения, ноутбук, зонтик или трость, а также питание для ребенка.

      Покупка дополнительного места ручной клади пассажира обойдется в 25 евро.

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      О нестандартном багаже

      Как стало: нестандартный багаж, перевозимый в салоне, теперь не должен превышать 75 килограммов, а его размеры – 40х55х115 см.

      Как было раньше: раньше вес нестандартного багажа не должен был превышать 80 килограммов. Он также просто должен был помещаться на отдельном кресле.

      Стоимость этой услуги при оформлении на сайте составит 40 евро, в аэропорту – 60 евро.

      О спортивном снаряжении

      Его перевозка на борту самолетов лоукостера SkyUp стала проще. Теперь сумма измерений может составить до 330 сантиметров.

      Кроме этого, перевезти инвентарь можно и бесплатно, если его общий вес вместе с багажом не превышает 23 килограмма. Иначе перевозка спортивного снаряжения обойдется пассажиру в 25 евро или 50 евро. Все зависит от того, где была оформлена услуга – на сайте или непосредственно в аэропорту.

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      О перевозке детей

      Как стало: отправить ребенка без сопровождения в пределах Украины, предварительно оформив соответствующую услугу, можно в возрасте от 5 до 14 лет, а за границу – от 5 до 16 лет. Сопровождение несовершеннолетнего ребенка в авиакомпании стоит 50 евро.

      Как было раньше: от 2 до 14 лет в случае внутренних перелетов, от 2 до 16 лет – для международных.

      О перевозке животных

      Как стало: перевозить можно котов и собак, их вес не должен превышать 8 килограммов. Параметры контейнера для животного: 50х40х20 сантиметров. В багажном отделении можно перевозить животных весом до 23 килограммов с клеткой, параметры которой составляют до 310 сантиметров в сумме трех измерений.

      Как было раньше: авиакомпания позволяла брать в салон "мелких животных" весом до 7 килограммов. Параметры контейнера для животного в сумме трех измерений не превышали 115 сантиметров.

      Перевозка животного в салоне оценивается в 40 евро при условии покупки услуги на сайте и 50 евро – в аэропорту. В багажном отделении – соответственно 80 и 100 евро.

      Об изменении даты вылета

      Компания ограничила возможность изменения даты вылета в личном кабинете. Этой опцией можно воспользоваться бесплатно в рамках тарифа Economy Flex и за 50 евро в рамках Economy Standard. Внести соответствующие изменения следует не менее чем за 12 часов до вылета, но уже не на всех рейсах – кроме Зальцбурга и Коломбо.

      Что известно о SkyUp?Это украинский лоукостер. Его зарегистрировали в июне 2017 года в Киеве. Главный ее акционер – ООО "ACS-Украина", чьи владельцы – Татьяна и Юрий Альба являются также владельцами туристического оператора Join UP! В первый рейс самолет авиакомпании отправился 21 мая 2018 года. 2 октября 2018 года авиакомпания получила разрешение на полеты в Европу. Флот компании насчитывает семь самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в том числе из Львова в Одессу.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Цены авиация Путешествия SkyUp
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