Український лоукостер SkyUp змінив правила перевезення пасажирів і багажу: деталі

З 16 січня український лоукостер SkyUp вводить нові правила перевезень та обслуговування пасажирів і багажу. Змінилися норми багажу та ручної поклажі, нестандартного багажу, перевезення спортивного спорядження. Зміни внесли і в особливості перевезення дітей та тварин.

Нові умови введені в тарифи Standard і Flex. Про них повідомили на сайті ЦТС.

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Про норми багажу

Один пасажир зможе перевозити багаж вагою до 23 кілограмів і сумарними габаритами до 158 сантиметрів (до цього обмежень не було).

Норма багажу для дитини до 2 років – 10 кілограмів і 115 сантиметрів.

Про норми ручної поклажі

Вимоги до загальної ваги ручної поклажі (7 кг) і розміри 55х40х20 сантиметрів не змінилися.

Як стало: з 16 січня загальна вага додаткових предметів, крім їжі для дітей, не повинна перевищувати 3 кілограми, а параметри – 35х20х10 сантиметрів. Харчування для дитини може важити до 5 кілограмів, параметри – 40х30х20 см.

Як було раніше: на борт можна було пронести жіночу або чоловічу сумку, верхній одяг, папку для паперів, друковані видання для читання, ноутбук, парасольку або тростину, а також харчування для дитини.

Купівля додаткового місця ручної поклажі пасажира обійдеться у 25 євро.

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Про нестандартний багаж

Як стало: Нестандартний багаж, що перевозиться в салоні, тепер не повинен перевищувати 75 кілограмів, а його розміри – 40х55х115 сантиметрів.

Як було раніше: раніше вага нестандартного багажу не повинна була перевищувати 80 кілограмів. Він також просто повинен був поміщатися на окремому кріслі.

Вартість цієї послуги при оформленні на сайті складе 40 євро, в аеропорту – 60 євро.

Про спортивне спорядження

Його перевезення на борту літаків лоукостера SkyUp стало простішим. Тепер сума вимірів може скласти до 330 сантиметрів.

Крім цього, перевезти інвентар можна і безкоштовно, якщо його загальна вага разом з багажем не перевищує 23 кілограмів. Інакше перевезення спортивного спорядження обійдеться пасажиру у 25 євро або 50 євро. Все залежить від того, де була оформлена послуга – на сайті або безпосередньо в аеропорту.

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Про перевезення дітей

Як стало: Відправити дитину без супроводу в межах України, попередньо оформивши відповідну послугу, можна у віці від 5 до 14 років, а за кордон – від 5 до 16 років. Супровід неповнолітньої дитини в авіакомпанії коштує 50 євро.

Як було раніше: від 2 до 14 років у випадку внутрішніх перельотів, від 2 до 16 років – для міжнародних.

Про перевезення тварин

Як стало: перевозити можна котів та собак, їхня вага не повинна перевищувати 8 кілограмів. Параметри контейнера для тварини: 50х40х20 сантиметрів. У багажному відділенні можна перевозити тварин вагою до 23 кілограмів з кліткою, параметри якої становлять до 310 сантиметрів у сумі трьох вимірів.

Як було раніше: авіакомпанія дозволяла брати в салон "дрібних тварин" вагою до 7 кілограмів. Параметри контейнера для тварини в сумі трьох вимірів не перевищувала 115 сантиметрів.

Перевезення тварини в салоні оцінюється в 40 євро за умови покупки послуги на сайті та 50 євро – в аеропорту. У багажному відділенні – відповідно 80 і 100 євро.

Про зміну дати вильоту

Компанія обмежила можливість зміни дати вильоту в особистому кабінеті. Цією опцією можна скористатися безкоштовно в рамках тарифу Economy Flex і за 50 євро в рамках Economy Standard. Внести відповідні зміни слід не менш ніж за 12 годин до вильоту, але вже не на всіх рейсах – крім Зальцбурга і Коломбо.

Що відомо про SkyUp? Це український лоукостер. Його зареєстрували у червні 2017 року Києві. Головний її акціонер – ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP! У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія отримала дозвіл на польоти в Європу. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.