Звільнили суддю Баришівського суду, яка відбирала ліцензію в SkyUp

Вища рада правосуддя звільнила суддю Баришівського районного суду Київської області Олену Литвиненко. Саме Литвиненко у травні 2019 присудила зупинити ліцензію авіаперевізнику SkyUp за позовом жінки, яка й сама не знала, що позивалася до суду.

ВРП 9 січня остаточно звільнило Олену Литвиненко з Баришівського суду. Про це є відповідне повідомлення на сайті Вищої ради правосуддя.

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Звільнили суддю "за вчинення істотного дисциплінарного проступку при винесенні ухвали про призупинення ліцензії авіаперевізника SkyUp".

Перша Дисциплінарна палата вирішила, що суддя втрутилася у діяльність ТОВ "Авіакомпанія Скайап", а це заборонено законом. Також суддя не врахувала положення спеціального законодавства – Повітряного кодексу України.

Скандал з Литвиненко і SkyUp: деталі

24 травня Баришівський районний суд Київської області зупинив ліцензію українського лоукостера SkyUp. Рішення ухвалила суддя Олена Литвиненко.

18 червня Оксана Пасенко, яка значилася у справі позивачкою, звернулася до поліції із заявою про скасування позову від свого імені. Виявляється, позову вона не подавала.

24 червня ДБР розпочало кримінальне провадження щодо судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко, яка винесла скандальну ухвалу.

На початку липня стало відомо, що Литвиненко написала заяву про відставку, яку мали розглянути на засіданні Вищої ради правосуддя 18 липня. Але згодом її відкликала.

19 липня ВРП відкрила щодо Олени Литвиненко дисциплінарну справу, відтоді новин у справі не було.

Наприкінці грудня 2019 року стало відомо, що Вища рада правосуддя підтримала рішення Дисциплінарної палати про притягнення судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко до відповідальності.

SkyUp, до слова, оскаржив ухвалу судді про зупинку дії ліцензії в Апеляційному суді. Суд, звісно, авіаперевізник виграв.

Про дивне рішення судді та скандал навколо нього розповідали "Схеми" – дивіться відео розслідування (червень 2019):

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