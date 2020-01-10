Уволили судью Барышевского суда, которая отбирала лицензию в SkyUp

Высший совет правосудия уволил судью Барышевского районного суда Киевской области Елену Литвиненко. Именно Литвиненко в мае 2019 присудила остановить лицензию авиаперевозчику SkyUp по иску женщины, которая и сама не знала, что обратилась в суд.

ВСП 9 января окончательно уволил Елену Литвиненко из Барышевского суда. Об этом есть соответствующее сообщение на сайте Высшего совета правосудия .

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Уволили судью "за совершение существенного дисциплинарного проступка при вынесении решения о приостановлении лицензии авиаперевозчика SkyUp".

Первая Дисциплинарная палата решила, что судья вмешалась в деятельность ООО "Авиакомпания Скайап", а это запрещено законом. Также судья не учла положения специального законодательства – Воздушного кодекса Украины.

Скандал с Литвиненко и SkyUp: детали

24 мая Барышевский районный суд Киевской области остановил лицензию украинского лоукостера SkyUp. Решение приняла судья Елена Литвиненко.

18 июня Оксана Пасенко, которая значилась в деле истицей, обратилась в полицию с заявлением об отмене иска от своего имени. Оказывается, иска она не подавала.

24 июня ГБР начало уголовное производство в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко, которая вынесла скандальное решение.

В начале июля стало известно, что Литвиненко написала заявление об отставке, которое должны были рассмотреть на заседании Высшего совета правосудия 18 июля. Но впоследствии его отозвала.

19 июля ВРП открыла по Елене Литвиненко дисциплинарное дело , с тех пор новостей по делу не было.

В конце декабря 2019 стало известно, что Высший совет правосудия поддержал решение Дисциплинарной палаты о привлечении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко к ответственности.

SkyUp , к слову, обжаловал постановление судьи об остановке действия лицензии в Апелляционном суде. Суд, конечно, авиаперевозчик выиграл.

О странном решении судьи и скандале вокруг него рассказывали "Схемы" – смотрите видео расследования (июнь 2019):