06:35
10 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Уволили судью Барышевского суда, которая отбирала лицензию в SkyUp

      12 Читати новину українською
      Судью Литвиненко уволили / Коллаж 24 канала

      Высший совет правосудия уволил судью Барышевского районного суда Киевской области Елену Литвиненко. Именно Литвиненко в мае 2019 присудила остановить лицензию авиаперевозчику SkyUp по иску женщины, которая и сама не знала, что обратилась в суд.

      ВСП 9 января окончательно уволил Елену Литвиненко из Барышевского суда. Об этом есть соответствующее сообщение на сайте Высшего совета правосудия

      Читайте также: Снятие неприкосновенности – обман, а Баканов – враг реформы СБУ: откровенное интервью с Шабуниным

      Уволили судью "за совершение существенного дисциплинарного проступка при вынесении решения о приостановлении лицензии авиаперевозчика SkyUp".

      Первая Дисциплинарная палата решила, что судья вмешалась в деятельность ООО "Авиакомпания Скайап", а это запрещено законом. Также судья не учла положения специального законодательства – Воздушного кодекса Украины.

      Скандал с Литвиненко и SkyUp: детали

      • 24 мая Барышевский районный суд Киевской области остановил лицензию украинского лоукостера SkyUp. Решение приняла судья Елена Литвиненко. 
      • 18 июня Оксана Пасенко, которая значилась в деле истицей, обратилась в полицию с заявлением об отмене иска от своего имени. Оказывается, иска она не подавала. 
      • 24 июня ГБР начало уголовное производство в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко, которая вынесла скандальное решение.
      • В начале июля стало известно, что Литвиненко написала заявление об отставке, которое должны были рассмотреть на заседании Высшего совета правосудия 18 июля. Но впоследствии его отозвала.
      • 19 июля ВРП открыла по Елене Литвиненко дисциплинарное дело, с тех пор новостей по делу не было.
      • В конце декабря 2019 стало известно, что Высший совет правосудия поддержал решение Дисциплинарной палаты о привлечении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко к ответственности. 

      SkyUp, к слову, обжаловал постановление судьи об остановке действия лицензии в Апелляционном суде. Суд, конечно, авиаперевозчик выиграл. 

      О странном решении судьи и скандале вокруг него рассказывали "Схемы" – смотрите видео расследования (июнь 2019):

      Читайте также: Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках

      В России горел нефтеперерабатывающий завод "Лукойл": детали, фото, видео
      сегодня
      722
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Судьи SkyUp авиация Новости Украины Высший совет правосудия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 03:50 Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      Олесь Друкач 75743
      9 января , 22:41 Главные новости 9 января: версии авиакатастрофы самолета МАУ в Иране и дело НАБУ против Баканова
      Лія Бонавська 396
      4 января , 10:00 Когда одежда вызывает аллергию: как распознать и лечить
      286
      9 января , 22:00 Моторошна авіакатастрофа і конфлікт між США та Іраном: чому час нейтралітетів минув
      Петро Охотін 835
      9 января , 21:00 Було відчуття, що їду в один кінець: спогади "кіборга" про бої за Донецький аеропорт
      Віталій Дейнега 84
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук