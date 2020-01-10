Уволили судью Барышевского суда, которая отбирала лицензию в SkyUp
Высший совет правосудия уволил судью Барышевского районного суда Киевской области Елену Литвиненко. Именно Литвиненко в мае 2019 присудила остановить лицензию авиаперевозчику SkyUp по иску женщины, которая и сама не знала, что обратилась в суд.
ВСП 9 января окончательно уволил Елену Литвиненко из Барышевского суда. Об этом есть соответствующее сообщение на сайте Высшего совета правосудия.
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Уволили судью "за совершение существенного дисциплинарного проступка при вынесении решения о приостановлении лицензии авиаперевозчика SkyUp".
Первая Дисциплинарная палата решила, что судья вмешалась в деятельность ООО "Авиакомпания Скайап", а это запрещено законом. Также судья не учла положения специального законодательства – Воздушного кодекса Украины.
Скандал с Литвиненко и SkyUp: детали
- 24 мая Барышевский районный суд Киевской области остановил лицензию украинского лоукостера SkyUp. Решение приняла судья Елена Литвиненко.
- 18 июня Оксана Пасенко, которая значилась в деле истицей, обратилась в полицию с заявлением об отмене иска от своего имени. Оказывается, иска она не подавала.
- 24 июня ГБР начало уголовное производство в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко, которая вынесла скандальное решение.
- В начале июля стало известно, что Литвиненко написала заявление об отставке, которое должны были рассмотреть на заседании Высшего совета правосудия 18 июля. Но впоследствии его отозвала.
- 19 июля ВРП открыла по Елене Литвиненко дисциплинарное дело, с тех пор новостей по делу не было.
- В конце декабря 2019 стало известно, что Высший совет правосудия поддержал решение Дисциплинарной палаты о привлечении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко к ответственности.
SkyUp, к слову, обжаловал постановление судьи об остановке действия лицензии в Апелляционном суде. Суд, конечно, авиаперевозчик выиграл.
О странном решении судьи и скандале вокруг него рассказывали "Схемы" – смотрите видео расследования (июнь 2019):
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