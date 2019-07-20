ВРП відкрила дисциплінарну справу щодо судді, яка зупинила ліцензію SkyUp

Вища рада правосуддя прийняла рішення про відкриття дисциплінарної справи проти судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко. Саме вона раніше ухвалила рішення про тимчасове припинення дії ліцензії українського лоукостера SkyUp.

Зазначається, що перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя отримала скарги від адвоката авіакомпанії SkyUp Дмитра Толкачова та народного депутата Антона Геращенка, йдеться у повідомленні на офіційному сайті ВРП.

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За результатами перевірки було зроблено висновок, що у діях судді містяться ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого статтею "Про судоустрій і статус суддів". Це означає, що суддя Литвиненко істотно порушила норми процесуального права під час винесення ухвали, що призвело до порушення прав компанії SkyUp.

У ВПР вважають, що суддя Олена Литвиненко, яка винесла ухвалу про призупинення ліцензії SkyUp на право перевезення пасажирів – "фактично зупинила господарську діяльність авіакомпанії, що є втручанням в діяльність товариства", а під час вирішення питання щодо наявності чи відсутності підстав для забезпечення позову "взяла до уваги лише думку позивача, проігнорувавши інтереси відповідача та інших користувачів, пасажирів".

Раніше Литвиненко подала до Вищої ради правосуддя заяву про відставку, яку мали розглянути 18 липня. Під час засідання з’ясувалося, що вона забрала свою заяву ще 15 липня.

Після того, як виявилось, що позивачка проти українського лоукостера SkyUp фейкова, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко. Саме вона припинила дію ліцензії авіакомпанії.

Що відомо про справу SkyUp?24 травня Баришівський районний суд Київської області позбавив ліцензії українську авіакомпанію SkyUpAirlines на перевезення пасажирів. Рішення було винесе нібито за позовом невдоволеної пасажирки. Причиною в ухвалі вказано системне невиконання зобов'язань перед клієнтами, затримка рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіаційної безпеки.



У міністерстві інфраструктури України наголосили, що ухвала є недійсною, адже ліцензію на дозвіл польотів видає та анульовує лише Державна авіаційна служба.



Також у SkyUp додали, що пасажирка, яка подала позов, не користувалась послугами авіакомпанії і фізично не могла придбати квиток на рейс Київ-Шарм-ель-Шейх, як вказує у позові, тому що такі рейси є чартерними і квитки на них не продаються.