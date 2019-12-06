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      SkyUp відкриває 5 нових рейсів із Запоріжжя: напрямки та ціни

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      SkyUp відкриває 5 нових рейсів із Запоріжжя / skyup.aero/uk

      Лоукостер SkyUp запустить нові рейси із Запоріжжя до Ріміні (Італія), Ларнаки (Кіпр), Батумі (Грузія), Бургас (Болгарія), Барселона (Іспанія).

      Усі рейси почнуть виконувати з кінця травня та початку червня, йдеться на сайті авіакомпанії.

      До речі: SkyUp відкриває 3 нові напрямки зі Львова: ціни

      Рейс із Запоріжжя до Ріміні (Італія) будуть виконувати щопонеділка, вартість квитка стартує від 1893 гривень в одну сторону.

      запоріжжя ріміні
      Вартість квитків на рейс "Запоріжжя – Ріміні"/ Скріншот

      Із Запоріжжя до Батумі (Грузія) можна буде літати по вівторках та п’ятницях. Вартість квитків починається від 1653 гривень.

      запоріжжя батумі
      Ціни на рейс "Запоріжжя – Батумі"/ Скріншот

      Рейс "Запоріжжя – Бургас" (Болгарія) будуть виконувати щовівторка, ціна в один бік – від 1605 гривень.

      запоріжжя бургас
      "Запоріжжя – Бургас": ціна авіаквитків/ Скріншот

      Із Запоріжжя до Ларнаки (Кіпр) SkyUp літатиме по середах. Вартість квитків від 1605 гривень.

      запоріжжя ларнака
      Ціни на рейс "Запоріжжя – Ларнака"/ Скріншот

      До Барселони із Запоріжжя лоукост SkyUp літатиме кожної середи та суботи. Найдешевший квиток – 1845 гривень.

      запоріжжя барселона
      Вартість квитків на рейс "Запоріжжя – Барселона"/ Скріншот

      Що відомо про SkyUpЦе український лоукостер. Його зареєстрували у червні 2017 року Києві. Головний її акціонер – ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP!

      У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія отримала дозвіл на польоти в Європу. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України авіація Подорожі Новини Запоріжжя Кіпр Болгарія Новини Грузії Транспорт SkyUp
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