SkyUp відкриває 5 нових рейсів із Запоріжжя: напрямки та ціни

Лоукостер SkyUp запустить нові рейси із Запоріжжя до Ріміні (Італія), Ларнаки (Кіпр), Батумі (Грузія), Бургас (Болгарія), Барселона (Іспанія).

Усі рейси почнуть виконувати з кінця травня та початку червня, йдеться на сайті авіакомпанії.

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Рейс із Запоріжжя до Ріміні (Італія) будуть виконувати щопонеділка, вартість квитка стартує від 1893 гривень в одну сторону.



Вартість квитків на рейс "Запоріжжя – Ріміні"/ Скріншот

Із Запоріжжя до Батумі (Грузія) можна буде літати по вівторках та п’ятницях. Вартість квитків починається від 1653 гривень.



Ціни на рейс "Запоріжжя – Батумі"/ Скріншот

Рейс "Запоріжжя – Бургас" (Болгарія) будуть виконувати щовівторка, ціна в один бік – від 1605 гривень.



"Запоріжжя – Бургас": ціна авіаквитків/ Скріншот

Із Запоріжжя до Ларнаки (Кіпр) SkyUp літатиме по середах. Вартість квитків від 1605 гривень.



Ціни на рейс "Запоріжжя – Ларнака"/ Скріншот

До Барселони із Запоріжжя лоукост SkyUp літатиме кожної середи та суботи. Найдешевший квиток – 1845 гривень.



Вартість квитків на рейс "Запоріжжя – Барселона"/ Скріншот

Що відомо про SkyUpЦе український лоукостер. Його зареєстрували у червні 2017 року Києві. Головний її акціонер – ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP!



У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія отримала дозвіл на польоти в Європу. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.