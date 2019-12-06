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      SkyUp открывает 5 новых рейсов из Запорожья: направления и цены

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      SkyUp открывает 5 новых рейсов из Запорожья / skyup.aero/uk

      Лоукостер SkyUp запустит новые рейсы из Запорожья в Римини (Италия), Ларнаку (Кипр), Батуми (Грузия), Бургас (Болгария), Барселона (Испания).

      Все рейсы начнут выполнять с конца мая и начала июня, говорится на сайте авиакомпании.

      Кстати: SkyUp открывает 3 новых направления из Львова: цены

      Рейсы из Запорожья в Римини (Италия) будут выполнять по понедельникам, стоимость билета стартует от 1893 гривен в одну сторону.

      запоріжжя ріміні

      Стоимость билетов на рейс "Запорожье – Римини" / Скриншот

      Из Запорожья в Батуми (Грузия) можно будет летать по вторникам и пятницам. Стоимость билетов начинается от 1653 гривен.

      запоріжжя батумі
      Цены на рейс "Запорожье – Батуми" / Скриншот

      Рейс "Запорожье – Бургас" (Болгария) будут выполнять по вторникам, цена в одну сторону – от 1605 гривен.

      запоріжжя бургас
      "Запорожье – Бургас": цена авиабилетов / Скриншот

      Из Запорожья в Ларнаку (Кипр) SkyUp будет летать по средам. Стоимость билетов от 1605 гривен.

      запоріжжя ларнака
      Цены на рейс "Запорожье – Ларнака" / Скриншот

      В Барселону из Запорожья лоукост SkyUp будет летать каждую среду и субботу. Самый дешевый билет – 1845 гривен.

      запоріжжя барселона
      Стоимость билетов на рейс "Запорожье – Барселона" / Скриншот

      Что известно о SkyUpЭто украинский лоукостер. Его зарегистрировали в июне 2017 года в Киеве. Главный ее акционер – ООО "ACS-Украина", чьи владельцы – Татьяна и Юрий Альба также являются владельцами туристического оператора Join UP!

      В первый рейс самолет авиакомпании отправился 21 мая 2018 года. 2 октября 2018 года авиакомпания получила разрешение на полеты в Европу. Флот компании насчитывает семь самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в том числе из Львова в Одессу.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины SkyUp Транспорт Новости Грузии Болгария Кипр Новости Запорожья Путешествия авиация
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