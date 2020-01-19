SkyUp возобновит два внутренних рейса в Украине: что об этом известно

SkyUp планирует восстановить в сезон летней навигации выполнение как минимум двух внутренних рейсов, связывающих Одессу с Киевом и Харьковом. На данный момент летнее расписание лоу-коста пока не сформировано окончательно, в связи с чем продажи билетов еще не открыты.

В SkyUp развитие направления внутренних рейсов назвали одним из своих стратегических приоритетов и напомнили о важности инициативы Мининфраструктуры относительно отмены НДС на внутренние рейсы. Об этом сообщает Aviaenews.

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Авиакомпания подчеркнула, что на данный момент сложилась ситуация, когда себестоимость внутреннего рейса выше себестоимости рейса за границу, что является сдерживающим фактором для отрасли внутренних авиаперевозок.

SkyUp впервые начал выполнять внутренние рейсы в сезон летней навигации 2019 года с полетов из Киева и Харькова в Одессу.

Осенью 2019 года рейсы по данным маршрутам были прекращены. Вместо них лоу-кост запустил полеты из Киева во Львов, Запорожье, Харьков, а также со Львова в Харьков.

Отметим, что SkyUp также открывает продажу билетов на новые направления в Италию из Киева, Одессы, Харькова и Львова.

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Что известно о SkyUp?

Это украинский лоукостер. Его зарегистрировали в июне 2017 года Киеве. Главный ее акционер – ООО "ACS-Украина", чьи владельцы – Татьяна и Юрий Альба являются также владельцами туристического оператора Join UP!



В первый рейс самолет авиакомпании отправился 21 мая 2018 года. 2 октября 2018 года авиакомпания получила разрешение на полеты в Европу. Флот компании насчитывает семь самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800.



SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в частности со Львова в Одессу.