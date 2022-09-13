У александра лукашенко есть свое слабое место – как и у каждого преступника в хорошем романе есть какая-то человеческая черта. Об этом в стриме 24 канала рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

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Слабое место лукашенко

Например, у владимира путина такой положительной чертой является то, что он не антисемит. Мол, у него детство сложилось таким образом, что сейчас он не может быть антисемитом. В отличие от остальной русской "элиты".

У лукашенко такая человеческая черта – он очень любит своего сына Коленьку. Я уже почти раскрываю повестку дня переговоров (лукашенко и путина – 24 канал),

– заявил Андрей Пионтковский.

Объясняя, он отметил, что александр лукашенко действительно заботится о безопасном и безбедном существовании сына Коли. Это один из его самых больших приоритетов.

"Этот приоритет гораздо выше, чем верность любым российским империалистическим фантазиям", – заверил российский публицист.

Он убежден, что при своем младшем сыне лукашенко продаст путина "как миленького, не раздумывая".

Андрей Пионтковский о лукашенко и его сыне: смотрите видео

Коля Лукашенко: