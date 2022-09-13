У александра лукашенко есть свое слабое место – как и у каждого преступника в хорошем романе есть какая-то человеческая черта. Об этом в стриме 24 канала рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.
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Слабое место лукашенко
Например, у владимира путина такой положительной чертой является то, что он не антисемит. Мол, у него детство сложилось таким образом, что сейчас он не может быть антисемитом. В отличие от остальной русской "элиты".
У лукашенко такая человеческая черта – он очень любит своего сына Коленьку. Я уже почти раскрываю повестку дня переговоров (лукашенко и путина – 24 канал),
– заявил Андрей Пионтковский.
Объясняя, он отметил, что александр лукашенко действительно заботится о безопасном и безбедном существовании сына Коли. Это один из его самых больших приоритетов.
"Этот приоритет гораздо выше, чем верность любым российским империалистическим фантазиям", – заверил российский публицист.
Он убежден, что при своем младшем сыне лукашенко продаст путина "как миленького, не раздумывая".
Андрей Пионтковский о лукашенко и его сыне: смотрите видео
Коля Лукашенко:
- Это самый младший (из известных) сын белорусского диктатора александра лукашенко. 31 августа 2022 года ему исполнилось 18 лет.
- Достоверно неизвестно, кто именно является матерью любимого сына диктатора. СМИ говорят, что это бывший личный врач лукашенко Ирина Абельская.
- Коля Лукашенко регулярно появляется на разных публичных мероприятиях со своим отцом. В частности, вместе с ним летал на парады к путину, а также вместе с отцом-диктатором явился с автоматами во Дворце Независимости во время массовых протестов в беларуси.