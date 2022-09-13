В олександра лукашенка є своє слабке місце – як і в кожного злочинця в хорошому романі є якась людська риса. Про це в стрімі 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

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Слабке місце лукашенка

Наприклад, владіміра путіна такою позитивною рисою є те, що він не антисеміт. Мовляв, у нього дитинство склалося таким чином, що нині він не може бути антисемітом. На відміну від решти російської "еліти".

У лукашенка така людська риса – він дуже любить свого сина Коленьку. Я вже майже розкриваю порядок денний переговорів (лукашенка й путіна – 24 канал),

– заявив Андрій Піонтковський.

Пояснюючи, він відзначив, що олександр лукашенко справді турбується про безпечне й безбідне існування сина Колі. Це один з його найбільших пріоритетів.

"Цей пріоритет значно вищий, ніж вірність будь-яким російським імперіалістичним фантазіям", – запевнив російський публіцист.

Він переконаний, що за свого наймолодшого сина лукашенко продасть путіна "як миленького, не роздумуючи".

Андрій Піонтковський про лукашенка та його сина: дивіться відео

Коля Лукашенко: