В олександра лукашенка є своє слабке місце – як і в кожного злочинця в хорошому романі є якась людська риса. Про це в стрімі 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.
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Слабке місце лукашенка
Наприклад, владіміра путіна такою позитивною рисою є те, що він не антисеміт. Мовляв, у нього дитинство склалося таким чином, що нині він не може бути антисемітом. На відміну від решти російської "еліти".
У лукашенка така людська риса – він дуже любить свого сина Коленьку. Я вже майже розкриваю порядок денний переговорів (лукашенка й путіна – 24 канал),
– заявив Андрій Піонтковський.
Пояснюючи, він відзначив, що олександр лукашенко справді турбується про безпечне й безбідне існування сина Колі. Це один з його найбільших пріоритетів.
"Цей пріоритет значно вищий, ніж вірність будь-яким російським імперіалістичним фантазіям", – запевнив російський публіцист.
Він переконаний, що за свого наймолодшого сина лукашенко продасть путіна "як миленького, не роздумуючи".
Андрій Піонтковський про лукашенка та його сина: дивіться відео
Коля Лукашенко:
- Це наймолодший (з відомих) син білоруського диктатора олександра лукашенка. 31 серпня 2022 року йому саме виповнилося 18 років.
- Достовірно невідомо, хто саме є матір'ю улюбленого сина диктатора. ЗМІ подейкують, що це колишня особиста лікарка лукашенка Ірина Абельська.
- Коля Лукашенко регулярно з'являється на різних публічних заходах зі своїм батьком. Зокрема, разом з ним літав на паради до путіна, а також разом з батьком-диктатором з'явився з автоматами в Палаці Незалежності під час масових протестів у білорусі.