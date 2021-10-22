Обвинил своих однопартийцев

Тех, кто уничтожил мемориальную таблицу, он назвал "слабыми, трусливыми людьми".

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Не удивлюсь если это сделали "мои однопартийцы", которые вчера "исключали" меня из моей партии,

– отметил Кива.



Кива заподозрил своих однопартийцев в вандализме / Скриншот

Исключение Кивы из ОПЗЖ: коротко

В телеграм-каналах в четверг, 21 октября, начала появляться информация, что представители ОПЗЖ в Полтавской области исключили Киву из партии.

Мотивировали это якобы тем, что он постоянно их оскорбляет. По информации PavlovskyNews, исключения из партии добились люди Бойко и Левочкина.

Впоследствии Кива и Рабинович обнародовали видеозапись, в которой заявили, что скандального политика не выгоняли из партии. В то же время назвали эти слухи "бредоносными".

Обратите внимание! Сам же Кива утром на видео в кулуарах Рады предположил, что это может произойти из-за его деятельности, которая "не давала подделывать документы" и "продавать партию".