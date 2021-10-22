Звинуватив своїх однопартійців

Тих, хто знищив меморіальну таблицю, він назвав "слабкими, боягузливими людьми".

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Не здивуюся якщо це зробили "мої однопартійці", які вчора "виключали" мене з моєї партії,

– зазначив Кива.



Кива запідозрив своїх однопартійців у вандалізмі / Скриншот

Виключення Киви з ОПЗЖ: коротко

У телеграм-каналах в четвер, 21 жовтня, почала з'являтися інформація, що представники ОПЗЖ у Полтавській області виключили Киву з партійного осередку.

Мотивували це начебто тим, що він постійно їх ображає. За інформацією PavlovskyNews, виключення з партійного осередку домоглися люди Бойка та Льовочкіна.

Згодом Кива та Рабінович оприлюднили відеозапис, в якому заявили, що скандального політика не виганяли з партії. Водночас вони назвали ці чутки "брєдоносними".

Зверніть увагу! Сам же Кива вранці на відео у кулуарах Ради припустив, що таке може статися через його діяльність, яка "не давала підробляти документи" і "продавати партію".