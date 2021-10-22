Звинуватив своїх однопартійців
Тих, хто знищив меморіальну таблицю, він назвав "слабкими, боягузливими людьми".
Читайте також Кива, який сам заявив про своє виключення з ОПЗЖ, порадив "не вірити під**асам"
Не здивуюся якщо це зробили "мої однопартійці", які вчора "виключали" мене з моєї партії,
– зазначив Кива.
Кива запідозрив своїх однопартійців у вандалізмі / Скриншот
Виключення Киви з ОПЗЖ: коротко
- У телеграм-каналах в четвер, 21 жовтня, почала з'являтися інформація, що представники ОПЗЖ у Полтавській області виключили Киву з партійного осередку.
- Мотивували це начебто тим, що він постійно їх ображає. За інформацією PavlovskyNews, виключення з партійного осередку домоглися люди Бойка та Льовочкіна.
- Згодом Кива та Рабінович оприлюднили відеозапис, в якому заявили, що скандального політика не виганяли з партії. Водночас вони назвали ці чутки "брєдоносними".