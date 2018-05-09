"Сладкая" авария: в Польше перевернулся грузовик с тоннами шоколада (фото)

В Польше 9 мая на дороге A2 между Вжесней и Слупцей произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего шоколад. В результате аварии на трассу вылилось 24 тонны шоколада.

Об этом сообщает Tvn 24.

Отмечается, что водитель грузовика въехал в заграждение, в результате чего грузовик перевернулся на бок. Шоколад из транспортного средства вылился на проезжую часть, перекрыв движение автомобилей.

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В результате ДТП водитель получил перелом руки и был доставлен в больницу.

Издание уточнило, что движение на трассе было перекрыто, пока пожарные в течение нескольких часов убирали шоколад с дороги. Часть шоколада была собрана с помощью экскаватора, а часть – с помощью теплой воды.