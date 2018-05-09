"Солодка" аварія: у Польщі перекинулася вантажівка з тоннами шоколаду (фото)
У Польщі 9 травня на дорозі A2 між Вжеcней і Слупці трапилася ДТП за участю вантажівки, яка перевозила шоколад. В результаті аварії на трасу вилилися 24 тонни шоколаду.
Про це повідомляє Tvn 24.
Зазначається, що водій вантажівки в’їхав у загородження, внаслідок чого вантажівка перекинулася на бік. Шоколад із транспортного засобу вилився на проїжджу частину, перекривши рух автомобілів.
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В результаті ДТП водій отримав перелом руки і був доставлений до лікарні.
Видання уточнило, що рух на трасі було перекрито, поки пожежники протягом декількох годин прибирали шоколад із дороги. Частина шоколаду була зібрана за допомогою екскаватора, а частина – за допомогою теплої води.