"Солодка" аварія: у Польщі перекинулася вантажівка з тоннами шоколаду (фото)

У Польщі 9 травня на дорозі A2 між Вжеcней і Слупці трапилася ДТП за участю вантажівки, яка перевозила шоколад. В результаті аварії на трасу вилилися 24 тонни шоколаду.

Про це повідомляє Tvn 24. Зазначається, що водій вантажівки в’їхав у загородження, внаслідок чого вантажівка перекинулася на бік. Шоколад із транспортного засобу вилився на проїжджу частину, перекривши рух автомобілів. Читайте також: На Київщині перекинулася вантажівка зі спиртом: алкоголем залило ціле поле (фото) В результаті ДТП водій отримав перелом руки і був доставлений до лікарні. Видання уточнило, що рух на трасі було перекрито, поки пожежники протягом декількох годин прибирали шоколад із дороги. Частина шоколаду була зібрана за допомогою екскаватора, а частина – за допомогою теплої води. Na #A2 Poznań-Warszawa przewróciła się cysterna z czekoladą. Trwa sprzątanie jezdni #czekolada pic.twitter.com/EnSNT8ri1q — MotoSygnały (@MotoRadioPoznan) 9 мая 2018 г.