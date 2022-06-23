Так, российские оккупанты накануне обстреляли из артиллерии поселок Слатино Дергачевского района Харьковщины. Для этого они использовали кумулятивно-осколочные боевые элементы.

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Что это за оружие

Как отметили в Дергачевском городском совете, эти боеприпасы имеют механизм самоликвидации.

Это очень опасные снаряды, которые могут взорваться в любой момент в течение 40 часов.

Власти еще раз напоминают украинцам, что в случае, когда они обнаружили подозрительные предметы или боеприпасы, их категорически нельзя брать в руки. Также не следует приближаться или совершать другие физические действия в отношении них.

Обстрелы Харьковщины

В последнее время россияне стали чаще обстреливать как область, так и город. Это обусловлено тем, что сдвинулась линия фронта. Поэтому жителям нужно быть еще более осторожными. В ночь на 23 июня российские оккупанты продолжали атаковать гражданскую инфраструктуру в Харькове и Харьковской области. Были обстрелы Индустриального района города, произошел пожар на складских помещениях. Также били по Чугуевскому райну и Дергачам. Предварительно разрушены частные дома. Есть 7 раненых гражданских, из них 2 – ребенка.

Чугуев подвергался ракетной атаке врага и 21 июня. Погибли 6 мирных жителей, еще 3 получили ранения. Обстрел произошел вечером, в городе вспыхнул пожар. Именно поэтому не следует пренебрегать воздушной тревогой. Следует немедленно уходить в укрытие. А если есть "прилеты", то не фотографировать и не распространять, куда попала ракета. Ведь распространение таких данных только помогает врагу.

Многочисленные обстрелы терпит и город Харьков. Это разрушает его исторический центр и не только. Не удается избежать и жертв из-за вражеских атак. Очень тяжелыми были сутки 19 июня. Российские войска били по инфраструктурным объектам Харькова. Интенсивность этих обстрелов, к сожалению, только растет. Одна из вражеских ракет попала в гражданское предприятие – состав готовых пластиковых изделий. Это только индустриальный район, где нет военных объектов. На месте сразу же работали спасатели.

Россиянам, несмотря на обстрелы, Харьков не взять: смотрите видео