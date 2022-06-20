Об этом мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в эфире общеукраинского информационного марафона, передает 24 канал.

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По словам Терехова, есть "прилеты", на месте которых трудятся спасатели.

Ситуация напряженная. Оккупанты не прекращают бомбить Харьков. Интенсивность огня сегодня (20 июня) усилилась, начиная со вчерашнего вечера,

– сказал мэр Харькова.

В то же время, он добавил, что паники среди местных нет. Многие уже привыкли к постоянным обстрелам. К сожалению, это может сыграть с ними злую шутку. В этом контексте Терехов в очередной раз призвал горожан не забывать, что активные боевые действия в области продолжаются.

Последствия вражеских обстрелов

Как рассказала корреспондентка 24 канала Анна Черненко, одна из вражеских ракет попала в гражданское предприятие – состав готовых пластиковых изделий. Это только индустриальный район, где нет военных объектов. На месте работают спасатели.

Последствия вражеского "прилета" в Харькове / Фото Анны Черненко

ВСУ ведут бои за то, чтобы выйти на границу в Харьковской области

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что Вооруженные Силы Украины освободили значительную часть территории Харьковской области от российских захватчиков. Нашим бойцам оставалось немного, чтобы выйти на государственную границу с Россией в Харьковской области. Она отметила, что Харьков и Харьковская область "были победно освобождены от врага".

В то же время российские военные прилагают максимальные усилия для того, чтобы ВСУ не дошли до границы с Россией. По ее словам, за это идут бои. Также заместитель министра обороны отказалась давать прогноз, возобновят ли россияне наступление на Харьковщине. Она подчеркнула, что ситуация на фронте динамичная и постоянно меняется.

Что этому предшествовало

Вооруженные Силы Украины в начале мая перешли в контрнаступление в Харьковской области. Сообщалось, что в конце мая нашим воинам удалось освободить более 20 городов и сел .

17 июня Вооруженные Силы Украины уволили очередной населенный пункт в Харьковской области. Наши воины выбили российских оккупантов из Дмитровки .

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