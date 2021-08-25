"Слава Украине" от пилота и гимн на борту: украинцы в полете отметили День Независимости

Наше государство 24 августа отмечало День Независимости. Украинцы праздновали в каждом уголке планеты. Например, пассажиры самолета, который направлялся в Египет, пели гимн прямо на борту.

Самолет SkyUp Airlines направлялся со Львова в Египет 24 августа. Очевидцы рассказали, что пилот в тот день здоровался с пассажирами только лозунгом "Слава Украине".

Кстати Бурдж Халифа засияла желто-голубым, – украинец рассказал, как празднуют День Независимости в ОАЭ

После этого люди решили спели гимн Украины. Патриотическое настроение поддержали почти все пассажиры.

Смотрите видео, как украинцы поют гимн в полете:

Как украинцы праздновали День Независимости

Праздничные мероприятия проходили по всей стране. Их объединял лозунг "Ты у меня единственная". В Киеве на Крещатике прошел военный парад. Привлекли более 5 тысяч военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники. После парада начался Марш защитников. В шествии приняли участие родные погибших участников Революции Достоинства и павших воинов АТО и ООС, военные медики, капелланы и ветераны.

Вечером на НСКА "Олимпийский" провели праздничный концерт с легендарными песнями. Среди артистов выступали Тина Кароль, Нина Матвиенко, Арсен Мирзоян, Наталья Могилевская, Людмила Монастырская и др.

Во Львове прошел Марш непокоренных, в Одессе – морской парад, в Днепре маршировали ветераны, а в Харькове летела авиация.