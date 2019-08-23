Слава Украине: премьер Великобритании Джонсон на украинском языке поздравил с Днем Независимости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и посольство ярко поздравили украинцев с Днем Независимости на украинском языке.

Видеообращение с его речью и ярким творческим подарком сотрудников посольства Украины в Великобритании появилось на официальной странице ведомства в Twitter.

Читайте также: Зеленский провел первую телефонную беседу с новоизбранным премьером Великобритании Джонсоном

Дипломаты на украинском языке зачитали текст легендарной песни Тараса Петриненко "Украина". На фоне звучала музыка.

В конце ролика к поздравлениям присоединился новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он произнес по-украински: "Слава Украине!", а посольство ответило "Героям слава!".

Что известно о Борисе Джонсона и его отношение к России?

Борис Джонсон – британский политик и журналист, председатель Консервативной партии, бывший глава МИД Великобритании и экс-мэр Лондона. Джонсон – один из лидеров кампании за выход Британии из ЕС. 23 июля 2019 года он был избран премьер-министром Великобритании.



Он неоднократно критиковал главу Кремля Владимира Путина, осуждая агрессию и вмешательство во внутренние дела других государств. Он называл Россию страной, где капитал сконцентрирован в руках олигархов, приближенных к власти, и где убивают журналистов, высмеивают либеральные ценности.