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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Зеленский провел первую телефонную беседу с новоизбранным премьером Великобритании Джонсоном

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      Состоялся первый телефонный разговор Зеленского и Джонсона
      Состоялся первый телефонный разговор Зеленского и Джонсона / Коллаж 24 канала

      Прежде всего гарант поздравил Бориса Джонсона с уверенной победой на недавних выборах. Кроме того, поблагодарил за неизменную позицию относительно поддержки территориальной целостности Украины.

      Зеленский также благодарен Великобритании за помощь в усилении обороноспособности Украины. Об этом он сказал Борису Джонсону во время разговора по телефону, сообщает официальный сайт президента.

      Актуально: Первые шаги премьера Бориса Джонсона – Украина не в приоритете

      Во время разговора политики коснулись темы дальнейшего развития украинско-британских двусторонних отношений. В частности после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

      Борис Джонсон является одним из самых известных сторонников Brexit. Во время гонки за пост премьера он пообещал: или новое соглашение с Евросоюзом о выходе Британии будет подписано до 31 октября, или Соединенное королевство выйдет из состава ЕС без всякой сделки.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, вместо 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Джонсон и Зеленский обсудили и вероятное увеличение контактов на высшем уровне.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Великобритания Борис Джонсон
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