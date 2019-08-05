Зеленский провел первую телефонную беседу с новоизбранным премьером Великобритании Джонсоном

Прежде всего гарант поздравил Бориса Джонсона с уверенной победой на недавних выборах. Кроме того, поблагодарил за неизменную позицию относительно поддержки территориальной целостности Украины.

Зеленский также благодарен Великобритании за помощь в усилении обороноспособности Украины. Об этом он сказал Борису Джонсону во время разговора по телефону, сообщает официальный сайт президента.

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Во время разговора политики коснулись темы дальнейшего развития украинско-британских двусторонних отношений. В частности – после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Борис Джонсон является одним из самых известных сторонников Brexit. Во время гонки за пост премьера он пообещал: или новое соглашение с Евросоюзом о выходе Британии будет подписано до 31 октября, или Соединенное королевство выйдет из состава ЕС без всякой сделки.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, вместо 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

Джонсон и Зеленский обсудили и вероятное увеличение контактов на высшем уровне.