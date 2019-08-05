Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраним прем’єром Великобританії Джонсоном

Перш за все гарант привітав Бориса Джонсона із впевненою перемогою на нещодавніх виборах. Окрім того, подякував за незмінну позицію щодо підтримки територіальної цілісності України.

Зеленський також вдячний Великобританії за допомогу у посиленні обороноздатності України. Про це він сказав Борису Джонсону під час розмови телефоном, повідомляє офіційний сайт президента.

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Під час розмови політики торкнулися теми подальшого розвитку українсько-британських двосторонніх відносин. Зокрема, – після виходу Великобританії зі складу Євросоюзу.

Борис Джонсон є одним із найвідоміших прихильників Brexit. Під час перегонів за посаду прем'єра він пообіцяв: або нова угода з Євросоюзом про вихід Британії буде підписана до 31 жовтня, або Сполучене королівство вийде зі складу ЄС без жодної угоди.

Що таке Brexit? Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

Джонсон і Зеленський обговорили й імовірне збільшення контактів на найвищому рівні.