21:10
5 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ АНДРІЙ БОГДАН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Навального. Залізна армія Лукашенка
      Вєсті Кремля
      19:17, 3 серпня
      Вєсті.UA: Куди зник Гройсман. З якими тваринами асоціюються топ-політики
      Вєсті.UA
      19:26, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ АНДРІЙ БОГДАН

      Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраним прем’єром Великобританії Джонсоном

      205 Читать новость на русском
      Відбулася перша телефонна розмова Зеленського і Джонсона
      Відбулася перша телефонна розмова Зеленського і Джонсона / колаж 24 каналу

      Перш за все гарант привітав Бориса Джонсона із впевненою перемогою на нещодавніх виборах. Окрім того, подякував за незмінну позицію щодо підтримки територіальної цілісності України.

      Зеленський також вдячний Великобританії за допомогу у посиленні обороноздатності України. Про це він сказав Борису Джонсону під час розмови телефоном, повідомляє офіційний сайт президента.

      Актуально: Перші кроки прем'єра Бориса Джонсона – Україна не в пріоритеті

      Під час розмови політики торкнулися теми подальшого розвитку українсько-британських двосторонніх відносин. Зокрема, – після виходу Великобританії зі складу Євросоюзу.

      Борис Джонсон є одним із найвідоміших прихильників Brexit. Під час перегонів за посаду прем'єра він пообіцяв: або нова угода з Євросоюзом про вихід Британії буде підписана до 31 жовтня, або Сполучене королівство вийде зі складу ЄС без жодної угоди.

      Що таке Brexit? Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Джонсон і Зеленський обговорили й імовірне збільшення контактів на найвищому рівні.

      blog_ava
      На Київщині неочікувано випав сніг: фото
      сьогодні
      19444
      Теги: Новини України Великобританія Володимир Зеленський Новини політики Борис Джонсон
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Різна Мерилін Монро: топ-7 фільмів з секс-символом усіх епох, які варто подивитися
      сьогодні , 21:00 Різна Мерилін Монро: топ-7 фільмів з секс-символом усіх епох, які варто подивитися
      Марта Вересюк 15
      Туалетна справа: від стародавніх до сучасних вбиралень
      сьогодні , 20:30 Туалетна справа: від стародавніх до сучасних вбиралень
      294
      Пивна традиція українців: історія хмільного напою
      сьогодні , 12:00 Пивна традиція українців: історія хмільного напою
      630
      Хто може очолити МОЗ та як це вплине на медичну реформу
      сьогодні , 20:05 Хто може очолити МОЗ та як це вплине на медичну реформу
      Світлана Попова 768
      Глобальне потепління – масштабна загроза людству
      сьогодні , 19:01 Глобальне потепління – масштабна загроза людству
      Борис Немировський 573
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук