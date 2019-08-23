17:45
23 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальний винахід РФ у космосі. Путін шукає снайперів
      Вєсті Кремля
      21:45, 22 серпня
      Вєсті.UA: Особливі стосунки Зеленського і Супрун. Полторак змінив імідж
      Вєсті.UA
      20:36, 22 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Слава Україні: прем'єр Великобританії Джонсон привітав українців з Днем Незалежності

      119 Читать новость на русском
      Борис Джонсон
      Борис Джонсон / gettyimage

      Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та посольство яскраво привітали українців з Днем Незалежності на українській мові.

      Відеозвернення з його промовою і яскравим творчим подарунком співробітників посольства України у Великобританії з'явилося на офіційній сторінці відомства в Twitter.

      Читайте також: Зеленський провів першу телефонну розмову з новообраним прем’єром Великобританії Джонсоном

      Дипломати українською мовою зачитали текст легендарної пісні Тараса Петриненка "Україна". На тлі звучала музика.

      В кінці ролика до привітань приєднався новий прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він виголосив по-українськи: "Слава Україні!", а посольство відповіло "Героям слава!".

      Що відомо про Бориса Джонсона та його ставлення до Росії?Борис Джонсон – британський політик і журналіст, голова Консервативної партії, колишній глава МЗС Великої Британії та екс-мер Лондона. Джонсон – один з лідерів кампанії за вихід Британії з ЄС. 23 липня 2019 року він був обраний прем'єр-міністром Великобританії.

      Він неодноразово критикував очільника Кремля Володимира Путіна, засуджуючи агресію та втручання у внутрішні справи інших держав. Він називав Росію країною, де капітал сконцентрований в руках олігархів, наближених до влади, і де вбивають журналістів, висміюють ліберальні цінності.

      blog_ava
      Лілія Сопельник переїхала хлопчика з мамою: що відомо про тещу Притули та Хомутинніка
      сьогодні
      8675
      Теги: Новини України Великобританія День Незалежності
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      6 українських студій, які рухають дизайн вперед
      сьогодні , 17:33 6 українських студій, які рухають дизайн вперед
      37
      "Роттердам без плюса", или Команда Зеленского нанесет удар по монополии Ахметова
      сьогодні , 17:01 "Роттердам без плюса", или Команда Зеленского нанесет удар по монополии Ахметова
      Юрій Бутусов
      Клан Портнова та посіпаки судді Вовка: головні суддівські мафії України
      сьогодні , 16:57 Клан Портнова та посіпаки судді Вовка: головні суддівські мафії України
      Роман Маселко 217
      Саміт G7 в Біарріці: дата, гості та теми обговорень
      сьогодні , 15:38 Саміт G7 в Біарріці: дата, гості та теми обговорень
      219
      Політичні інтриги Росії та Франції тривалістю у 200 років
      сьогодні , 15:10 Політичні інтриги Росії та Франції тривалістю у 200 років
      Блог Соцмережі 394
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук