Слава Україні: прем'єр Великобританії Джонсон привітав українців з Днем Незалежності

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та посольство яскраво привітали українців з Днем Незалежності на українській мові.

Відеозвернення з його промовою і яскравим творчим подарунком співробітників посольства України у Великобританії з'явилося на офіційній сторінці відомства в Twitter.

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Дипломати українською мовою зачитали текст легендарної пісні Тараса Петриненка "Україна". На тлі звучала музика.

В кінці ролика до привітань приєднався новий прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він виголосив по-українськи: "Слава Україні!", а посольство відповіло "Героям слава!".

Що відомо про Бориса Джонсона та його ставлення до Росії?Борис Джонсон – британський політик і журналіст, голова Консервативної партії, колишній глава МЗС Великої Британії та екс-мер Лондона. Джонсон – один з лідерів кампанії за вихід Британії з ЄС. 23 липня 2019 року він був обраний прем'єр-міністром Великобританії.



Він неодноразово критикував очільника Кремля Володимира Путіна, засуджуючи агресію та втручання у внутрішні справи інших держав. Він називав Росію країною, де капітал сконцентрований в руках олігархів, наближених до влади, і де вбивають журналістів, висміюють ліберальні цінності.