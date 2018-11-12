"Слава Украине!" в Сахаре: как бедуины заработают на туристах

Среди далекой африканской Сахары звучит "Слава Украине!". Так египетские кочевники встречают наших туристов, которых ежегодно в пустыне больше. Журналистка 24 канала подружилась с бедуинами и теперь знает секреты кухни древнего кочевого племени.

Если вы не видели Сахару, в Египте вы ни были.

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Сахара начинается с багги. Гонки на вездеходах – любимый отдых для туристов.



Украинский отдых в Египте

В Сахаре экстрималов встречают они. Бедуины – представители старинного кочевого народа, которое издавна живет в пустыне.

Старинное племя бедуинов осовременивается и увидеть их становится все большей редкостью. Впрочем, в Египте еще остались места, где бедуины живут стихийно, вот так, прямо посреди Сахары.



Бедуины Сахары

На туристах бедуины неплохо зарабатывают. Поэтому гостям здесь рады, особенно, украинцам.

Ранее сюда мало приезжало туристов, но с каждым днем их становится все больше, в частности, это украинцы. И остаются очень довольны, потому что мы везем на сафари и вкусно кормим,

– рассказал старейшина рода бедуинов Аль-Шейх Джемея.

Кормят туристов картофелем в томате, который здесь среди главных блюд, и бедуинским лавашем. Его пекут на камнях, из муки пшеницы, которая, оказывается, способна расти в песке. Тесто для лаваша должно быть очень тонким.



Картофель в томате



Бедуинский лаваш

Главный представитель фауны Сахары – верблюд. Животное очень выносливое и выдерживает без еды и воды более месяца.



Верблюд выдерживает без еды и воды более месяца

Бедуины, которые работают на туристов, очень современные. Имеют мобильные и без проблем находят 24 канал в интернете. Об Украине, как выяснилось, в Сахаре знают хорошо. Поэтому с нашими туристами здороваются и прощаются только так: "Слава Украине! – Героям Слава!"