В Египте – бум украинских туристов: что больше всего манит украинцев

В Египте бум украинских туристов, наши соотечественники заполонили Синайский полуостров. На северо-востоке Африки даже перестроили курорты под нужды украинцев.

Туристы даже нашли в Египте настоящий украинский борщ. Хотя ранее в Шарм-эль-шейхе и понятия не имели, что такое борщ.

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Украинское блюдо №1 в Египте открыл киевлянин Денис Топчий, который сейчас работает шеф-поваром в одном из престижных отелей. Свекла, капуста, морковь, капуста выращены в Египте. Но вкус украинский – хозяйки подтверждают.

Я пытался рассказать, как это вкусно – не получилось, и тогда я его приготовил. Когда они попробовали, то сказали, что это очень вкусно, а руководство отеля ввело эти блюда в меню,

– ответил Денис Топчий.



Денис Топчий готовит борщ в египетском отеле

Сейчас в Шам-эль-шейхе 80% отдыхающих – украинцы. Только в этом году египетский курорт принял более миллиона 200 туристов из Украины. "Украина считается вторым направлением в Египте, откуда едут туристы. Такой отдых очень подходит вашим соотечественникам – море и сервис высокого уровня. В следующем году мы ожидаем еще больше туристов из Украины", – заявил эксперт туристического бизнеса озгюр Даа.



Украинские туристы заполонили Египет

А вот кого теперь в Египте почти не встретишь, так это россиян. Все из-за табу официальной Москвы. В 2015-м году на Синайском полуострове упал российский самолет, погибли более 200 туристов. С тех пор РФ запретила авиасообщение с Египтом.

В Шарм-эль-шейхе говорят, из-за отсутствия россиян экономически страдали год. Потом переориентировались на украинского туриста.

После авиакатастрофы 2015 года мы в отеле задумались над привлечением туристов из других стран, вместо российских. Сразу же поставили на Украину, персонал пригласили украинский, таблички сделали на украинском языке, это очень помогает туристам отдыхать без проблем,

– прокомментировал генеральный менеджер отеля самир Равшан.

Номера в местных отелях – на любой кошелек: от стандартного до президентского. Но самое большое, что манит отдыхающих, конечно, Красное море. Наиболее популярный вид отдыха в Шарм-аль-Шейхе - это дайвинг, ведь это возможность увидеть красоту морского мира воочию.



Дайвинг в Египте