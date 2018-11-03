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      В Египте – бум украинских туристов: что больше всего манит украинцев

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      В Египте бум украинских туристов, наши соотечественники заполонили Синайский полуостров. На северо-востоке Африки даже перестроили курорты под нужды украинцев.

      Туристы даже нашли в Египте настоящий украинский борщ. Хотя ранее в Шарм-эль-шейхе и понятия не имели, что такое борщ.

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      Украинское блюдо №1 в Египте открыл киевлянин Денис Топчий, который сейчас работает шеф-поваром в одном из престижных отелей. Свекла, капуста, морковь, капуста выращены в Египте. Но вкус украинский – хозяйки подтверждают.

      Я пытался рассказать, как это вкусно – не получилось, и тогда я его приготовил. Когда они попробовали, то сказали, что это очень вкусно, а руководство отеля ввело эти блюда в меню,
      – ответил Денис Топчий.

      Денис Топчій готує борщ в єгипетському готелі
      Денис Топчий готовит борщ в египетском отеле

      Сейчас в Шам-эль-шейхе 80% отдыхающих – украинцы. Только в этом году египетский курорт принял более миллиона 200 туристов из Украины. "Украина считается вторым направлением в Египте, откуда едут туристы. Такой отдых очень подходит вашим соотечественникам – море и сервис высокого уровня. В следующем году мы ожидаем еще больше туристов из Украины", – заявил эксперт туристического бизнеса озгюр Даа.

      Українські туристи заполонили Єгипет
      Украинские туристы заполонили Египет

      А вот кого теперь в Египте почти не встретишь, так это россиян. Все из-за табу официальной Москвы. В 2015-м году на Синайском полуострове упал российский самолет, погибли более 200 туристов. С тех пор РФ запретила авиасообщение с Египтом.

      В Шарм-эль-шейхе говорят, из-за отсутствия россиян экономически страдали год. Потом переориентировались на украинского туриста.

      После авиакатастрофы 2015 года мы в отеле задумались над привлечением туристов из других стран, вместо российских. Сразу же поставили на Украину, персонал пригласили украинский, таблички сделали на украинском языке, это очень помогает туристам отдыхать без проблем,
      – прокомментировал генеральный менеджер отеля самир Равшан.

      Номера в местных отелях – на любой кошелек: от стандартного до президентского. Но самое большое, что манит отдыхающих, конечно, Красное море. Наиболее популярный вид отдыха в Шарм-аль-Шейхе - это дайвинг, ведь это возможность увидеть красоту морского мира воочию.

      Дайвінг в Єгипті
      Дайвинг в Египте

      Теги: Новости Украины отдых Египет
      Источник: 24 канал
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