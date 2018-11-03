У Єгипті – бум українських туристів: що найбільше вабить українців

В Єгипті бум українських туристів, наші співвітчизники заполонили Синайський півострів. На північному сході Африки навіть перелаштували курорти під потреби українців.

Туристи навіть знайшли в Єгипті справжній український борщ. Хоча раніше в Шарм-ель-шейху і гадки не мали, що таке борщ.

Читайте також: Вчені відкрили нові факти про будівництво пірамід в Єгипті

Українську страву №1 у Єгипті відкрив киянин Денис Топчій, який нині працює шеф-кухар в одному із престижних готелів. Буряк, капуста, морква, капуста вирощені в Єгипті. Та смак український – господині підтверджують.

Я намагався розповісти, як це смачно – не вийшло, і тоді я його приготував. Коли вони скуштували, то сказали, що це дуже смачно, а керівництво готелю ввело ці стави в меню,

– відповів Денис Топчій.



Денис Топчій готує борщ в єгипетському готелі

Наразі в Шам-ель-шейху 80% відпочивальників – українці. Лише цьогоріч єгипетський курорт прийняв понад мільйон 200 туристів з України. "Україна вважається другим напрямком у Єгипті, звідки їдуть туристи. Такий відпочинок дуже підходить вашим співвітчизникам – море і сервіс високого рівня. Наступного року ми очікуємо ще більше туристів з України", – заявив експерт з туристичного бізнесу озгюр Даа.



Українські туристи заполонили Єгипет

А от кого тепер в Єгипті майже не зустрінеш, так це росіян. Все через табу офіційної Москви. У 2015-му році на Синайському півострові впав російський літак, загинули понад 200 туристів. Відтоді РФ заборонила авіасполучення з Єгиптом.

У Шарм-ель-шейху кажуть, через відсутність росіян економічно страждали рік. Потім переорієнтувалися на українського туриста.

Після авіакатастрофи 2015 року ми у готелі замислилися над залученням туристів з інших країн, замість російських. Одразу ж поставили на Україну, персонал запросили український, таблички зробили українською мовою, це дуже допомагає вашим туристам відпочивати без проблем,

– прокоментував генеральний менеджер готелю самір Равшан.

Номери в місцевих готелях – на будь-який гаманець: від стандартного до президентського. Та найбільше, що вабить відпочивальників, звісно, Червоне море. Найбільш популярний вид відпочинку у Шарм-аль-шейху – це дайвінг, адже це можливість побачити красу морського світу на власні очі.



Дайвінг в Єгипті