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      У Єгипті – бум українських туристів: що найбільше вабить українців

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      В Єгипті бум українських туристів, наші співвітчизники заполонили Синайський півострів. На північному сході Африки навіть перелаштували курорти під потреби українців.

      Туристи навіть знайшли в Єгипті справжній український борщ. Хоча раніше в Шарм-ель-шейху і гадки не мали, що таке борщ.

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      Українську страву №1 у Єгипті відкрив киянин Денис Топчій, який нині працює шеф-кухар в одному із престижних готелів. Буряк, капуста, морква, капуста вирощені в Єгипті. Та смак український – господині підтверджують.

      Я намагався розповісти, як це смачно – не вийшло, і тоді я його приготував. Коли вони скуштували, то сказали, що це дуже смачно, а керівництво готелю ввело ці стави в меню,
      – відповів Денис Топчій.

      Денис Топчій готує борщ в єгипетському готелі
      Денис Топчій готує борщ в єгипетському готелі

      Наразі в Шам-ель-шейху 80% відпочивальників – українці. Лише цьогоріч єгипетський курорт прийняв понад мільйон 200 туристів з України. "Україна вважається другим напрямком у Єгипті, звідки їдуть туристи. Такий відпочинок дуже підходить вашим співвітчизникам – море і сервіс високого рівня. Наступного року ми очікуємо ще більше туристів з України", – заявив експерт з туристичного бізнесу озгюр Даа.

      Українські туристи заполонили Єгипет
      Українські туристи заполонили Єгипет

      А от кого тепер в Єгипті майже не зустрінеш, так це росіян. Все через табу офіційної Москви. У 2015-му році на Синайському півострові впав російський літак, загинули понад 200 туристів. Відтоді РФ заборонила авіасполучення з Єгиптом.

      У Шарм-ель-шейху кажуть, через відсутність росіян економічно страждали рік. Потім переорієнтувалися на українського туриста.

      Після авіакатастрофи 2015 року ми у готелі замислилися над залученням туристів з інших країн, замість російських. Одразу ж поставили на Україну, персонал запросили український, таблички зробили українською мовою, це дуже допомагає вашим туристам відпочивати без проблем,
      – прокоментував генеральний менеджер готелю самір Равшан.

      Номери в місцевих готелях – на будь-який гаманець: від стандартного до президентського. Та найбільше, що вабить відпочивальників, звісно, Червоне море. Найбільш популярний вид відпочинку у Шарм-аль-шейху – це дайвінг, адже це можливість побачити красу морського світу на власні очі.

      Дайвінг в Єгипті
      Дайвінг в Єгипті

      Теги: Новини України Єгипет відпочинок
      Джерело: 24 канал
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