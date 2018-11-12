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      "Слава Україні!" у Сахарі: як бедуїни зароблять на туристах

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      Посеред далекої африканської Сахари звучить "Слава Україні!". Так єгипетські кочівники зустрічають наших туристів, яких щороку у пустелі більшає. Журналістка 24 каналу подружилася з бедуїнами і тепер знає секрети кухні давнього кочового племені.

      Якщо ви не бачили Сахару, в Єгипті ви не були.

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      Сахара починається з багі. Перегони на всюдиходах – улюблений відпочинок для туристів.


      Український відпочинок у Єгипті

      У Сахарі екстрималів зустрічають вони. Бедуїни – представники старовинного кочового народу, яке здавна мешкає у пустелі.

      Старовинне плем’я бедуїнів осучаснюється і побачити їх стає все більшою рідкістю. Втім, у Єгипті ще залишилися місця, де бедуїни мешкають стихійно, ось так, просто посеред Сахари.


      Бедуїни Сахари

      На туристах бедуїни непогано заробляють. Відтак гостям тут раді, особливо, українцям. 

      Раніше сюди мало приїздило туристів, але з кожним днем їх стає все більше, зокрема, це українці. І залишаються дуже задоволені, бо ми веземо на сафарі і смачно годуємо,
      – розповів старійшина роду бедуїнів Аль-шейх Джемея. 

      Годують туристів картоплею у томаті, яка тут серед головних страв, і бедуїнським лавашем. Його печуть на камінні, з борошна пшениці, яка, виявляється, здатна рости у піску. Тісто для лаваша має бути дуже тонким.


      Картопля у томаті


      Бедуїнський лаваш

      Головний представник фауни Сахари – верблюд. Тварина дуже витривала і витримує без їжі і води понад місяць. 


      Верблюд витримує без їжі і води понад місяць

      Бедуїни, що працюють на туристів, дуже сучасні. Мають мобільні і без проблем знаходять 24 канал в інтернеті. Про Україну, як з’ясувалося, у Сахарі знають добре. А тому з нашими туристами вітаються і прощаються тільки так: "Слава Україні! – Героям Слава!"

      Теги: Новини України відпочинок Єгипет
      Джерело: 24 канал
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