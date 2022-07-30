В очередной раз 30 июля враг обстрелял Славянск. Города, которые находятся возле фронта и которые враг хочет захватить, страдают от обстрелов еще сильнее.

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Куда попали оккупанты

Об обстреле сообщил городской голова Славянска Вадим Лях.

По его словам, ночью город снова подвергся обстрелу. В этот раз пострадали автовокзал и близлежащие здания.

По словам мэра, жертв и раненых нет. Он попросил беречь себя и не пренебрегать правилами безопасности и уходить в укрытия. Но лучшее решение для местных – это эвакуация.

Враг обстрелял Славянск / Фото с фейсбука Вадима Ляха

Славянское направление борьбы

В Генштабе сообщалось, что войска врага начали перегруппировку для наступления на Славянск. россияне уже сосредоточили большинство усилий на попытках захватить Северск и еще один город неподалеку.

Но город никто сдавать не собирается. За него будут сражаться, как и за все остальные, до конца. Наши пограничники, в частности, уже активно готовятся к "теплому" приему оккупантов. По их словам, Славянск укрепляется очень хорошо. Значительно мощнее становится линия обороны.

Но городской голова Славянска Вадим Лях прогнозировал, что в городе не удастся запустить отопительный сезон зимой. Ведь сейчас там нет воды и газа, а электричество с перебоями, потому что высоковольтные линии расположены близко к зоне боевых действий.

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