В Славянске провели выставку, посвященную матерям погибших воинов АТО: трогательные фото
В Славянске состоялась фотовыставка "сильные духом. Мамы". Ее посвятили женщинам, чьи дети погибли на Донбассе. На фотографиях изобразили матерей в вышиванках, ожерельях и дизайнерских головных уборах.
Источник:ООС
В центре города собрались военнослужащие Вооруженных сил Украины и Нацгвардии. Взглянуть на выставку пришли также общественность, власть и журналисты.
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Как проходила выставка
Перед собравшимися выступили организаторы проекта. В частности, мать погибшего спецназовца из 95 отдельной аэромобильной бригады Александра Ерощенко Наталья Дубчак и председатель Комитета поддержки семей погибших воинов, мать погибшего воина БСП "Донбасс" НГУ Евгения Харченко Наталья Харченко.
Эти женщины потеряли на войне самое дорогое в жизни – своих детей. Невыносимая материнская боль и израненное сердце. Выйти из такого состояния не каждый сможет. Заставить себя ежедневно делать что-то новое – это подвиг. Каждая мама – сильная, мужественная и волевая личность. Эта выставка – лучшая память о героических сыновьях, отдавших жизнь за свободную Украину,
– говорится в сообщение.
Заместитель городского головы Юрий Подлесный отметил, что благодаря сыновьям этих матерей Славянск – свободен от оккупантов.
Выставка в Славянске / Фото штаба ООС:
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