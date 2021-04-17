В Славянске состоялась фотовыставка "сильные духом. Мамы". Ее посвятили женщинам, чьи дети погибли на Донбассе. На фотографиях изобразили матерей в вышиванках, ожерельях и дизайнерских головных уборах.

В центре города собрались военнослужащие Вооруженных сил Украины и Нацгвардии. Взглянуть на выставку пришли также общественность, власть и журналисты.

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Как проходила выставка

Перед собравшимися выступили организаторы проекта. В частности, мать погибшего спецназовца из 95 отдельной аэромобильной бригады Александра Ерощенко Наталья Дубчак и председатель Комитета поддержки семей погибших воинов, мать погибшего воина БСП "Донбасс" НГУ Евгения Харченко Наталья Харченко.

Эти женщины потеряли на войне самое дорогое в жизни – своих детей. Невыносимая материнская боль и израненное сердце. Выйти из такого состояния не каждый сможет. Заставить себя ежедневно делать что-то новое – это подвиг. Каждая мама – сильная, мужественная и волевая личность. Эта выставка – лучшая память о героических сыновьях, отдавших жизнь за свободную Украину,

– говорится в сообщение.

Заместитель городского головы Юрий Подлесный отметил, что благодаря сыновьям этих матерей Славянск – свободен от оккупантов.

Обратите внимание! С начала российско-украинской войны на Донбассе погибли около 13 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Управления верховного комиссара ООН. За несколько месяцев 2021 года свою жизнь на передовой отдали по меньшей мере 35 наших защитников.

Выставка в Славянске / Фото штаба ООС: