У Слов'янську відбулась фотовиставка "Сильні духом. Мами". Її присвятили жінкам, чиї діти загинули на Донбасі. На світлинах зобразили матерів у вишиванках, намистах і дизайнерських головних уборах.

У центрі міста зібрались військовослужбовці Збройних сил України та Нацгвардії. Поглянути на виставку прийшли також громадськість, влада та журналісти.

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Як відбувалась виставка

Перед присутніми виступили організатори проєкту. Зокрема, мати загиблого спецпризначенця з 95 окремої аеромобільної бригади Олександра Єрощенка Наталія Дубчак та голова комітету підтримки сімей загиблих воїнів, матір загиблого воїна БСП "Донбас" НГУ Євгена Харченка Наталя Харченко.

Ці жінки втратили на війні найдорожче в житті – своїх дітей. Нестерпний материнський біль і зранене серце. Вийти з такого стану не кожен зможе. Змусити себе щоденно робити щось нове – це подвиг. Кожна мама – сильна, мужня та вольова особистість. Ця виставка – найкраща пам'ять про героїчних синів, які віддали життя за вільну Україну,

– мовиться у повідомлення.

Заступник міського голови Юрій Підлісний наголосив, що завдяки синам цих матерів Слов'янськ – вільний від окупантів.

Зверніть увагу! Від початку російсько-української війни на Донбасі загинули близько 13 тисяч людей. Про це свідчать дані управління верховного комісара ООН. За кілька місяців 2021 року своє життя на передовій віддали щонайменше 35 наших захисників.

Виставка у Слов'янську / Фото штабу ООС: