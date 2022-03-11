Министр обороны сравнил Таманскую дивизию с Кантемировской, которые ВСУ уже частично разгромили. Об этом Резников написал 11 марта.

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Когда-то знаменитая Таманская дивизия, созданная в свое время в Харькове, похоже, под Харьковом свой "славный" путь и закончит. Как и Кантемировская,

– говорится в сообщении.

Резников добавил, что ситуация на фронте "есть и будет не простой", потому что оккупантов – много. Однако это – временно, ведь орки уже давно потеряли инициативу.

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