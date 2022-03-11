Міністр оборони порівняв Таманську дивізію з Кантемирівською, які ЗСУ вже частково розгромили. Про це Резніков написав 11 березня.

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Колись славетна Таманська дивізія, створена свого часу у Харкові, схоже, під Харковом свій "славетний" шлях і закінчить. Як і Кантемирівська,

– мовиться в повідомленні.

Резніков додав, що ситуація на фроні "є і буде не простою", бо окупантів – багато. Однак це – тимчасово, адже орки вже давно втратили ініціативу.

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